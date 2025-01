Călin Georgescu a spus într-o emisiune TV că ar fi fost invitat la ceremonia de învestire a președintelui SUA, Donald Trump, dar că a refuzat invitația. El a explicat că nu vede niciun motiv să meargă și că doar un om demn, care reprezintă poporul român cu onoare, ar trebui să participe la astfel de evenimente. În opinia lui, a venit momentul ca România să nu mai stea „în genunchi” în fața altor state, ci doar în fața lui Dumnezeu, pe care îl consideră părintele națiunii române, nu pe Rothschild sau Soros.

Nu, am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva. Eu vă spun care este poziția mea: poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în fața nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este părintele națiunii române, nu Rotschild și nici Soros”, a declarat el.