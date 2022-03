Documentul pune bazele gestionării de către stat a infrastructurii internetului. Acesta prevede trecerea, până la 11 martie, la sistemele de nume de domenii (DNS) situate pe teritoriul Federației Ruse, mutarea resurselor publice plasate pe hosting străin pe cele rusești și mutarea resurselor publice sub zona de domenii rusești „.ru”, transmite Euractiv.

Telegrama guvernamentală a fost semnată de Andrei Chernenko, ministru adjunct pentru Dezvoltare Digitală, și a fost citată de mai multe instituții media. Inițiativa vine în urma unor încercări similare de naționalizare a controlului asupra internetului.

„Telegrama pentru agențiile guvernamentale prezintă un set de recomandări simple de siguranță cibernetică care vor ajuta la organizarea mai eficientă a muncii pentru a ne proteja resursele de traficul rău intenționat, pentru a menține serviciile în funcțiune și pentru a controla numele de domenii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului rus pentru publicația rusă Kommersant.

Cu alte cuvinte, Moscova prezintă aceste măsuri ca pe un mijloc de a se apăra mai bine de atacurile cibernetice, care s-au intensificat în timpul conflictului din Ucraina.

„Motivul securității cibernetice este întotdeauna folosit ca o scuză pentru a prelua mai mult controlul”, a declarat Konstantinos Komaitis, expert în politici de internet.

La scurt timp după ce Rusia a lansat invazia din Ucraina pe 24 februarie, guvernul ucrainean a anunțat crearea unei armate IT pentru a „continua să lupte pe frontul cibernetic”, a anunțat ministrul ucrainean al transformării digitale, Mykhailo Fedorov, pe 26 februarie.

Mai multe grupări de hackeri au venit, de asemenea, în sprijinul Ucrainei în acest conflict și au atacat infrastructuri rusești, inclusiv site-uri guvernamentale oficiale. De exemplu, Anonymous a doborât site-ul web al Ministerului Apărării.

În mod paradoxal însă, crearea unui punct unic de control ar putea crea o vulnerabilitate în arhitectura internetului, altfel descentralizată, deoarece ar deveni ținta principală a atacurilor cibernetice. Cu toate acestea, un DNS rusesc ar putea rezolva această vulnerabilitate, însă această soluție necesită identificarea zecilor de mii de puncte de acces diferite la internetul global și reconfigurarea acestora.

