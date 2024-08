Rusia și Ucraina au anunțat sâmbătă un nou schimb de prizonieri de război, implicând un total de 230 de persoane din ambele părți.

Schimbul a inclus 115 militari ruși, capturați în timpul ofensivei ucrainene din regiunea de frontieră Kursk, și 115 prizonieri ucraineni din forțele armate, garda națională, marina și serviciul național de pază a frontierelor.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, cei 115 militari ruși capturați în regiunea Kursk au fost eliberați și trimiși înapoi în Rusia, unde au fost transportați în siguranță în Belarus, un aliat apropiat al Moscovei.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat eliberarea a 115 prizonieri de război ucraineni, afirmând că aceștia s-au întors acasă în Ucraina.

Schimbul de prizonieri a fost facilitat, ca în numeroase alte ocazii, de Emiratele Arabe Unite, care s-au angajat să continue eforturile diplomatice pentru a sprijini dezescaladarea conflictului. Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a emis un comunicat în care a subliniat angajamentul de a găsi o soluție pașnică la criza dintre Rusia și Ucraina.

În contextul schimbului de prizonieri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va continua să răspundă atacurilor rusești cu „represalii” mai puternice, transmite RFI.

Aceasta vine pe fondul sărbătoririi celei de-a 33-a Zile a Independenței Ucrainei. Zelenski a afirmat că Rusia „va ști ce este răzbunarea”, referindu-se la atacurile recente asupra teritoriului ucrainean.

Liderul ucrainean a declarat că Rusia „va ști ce este răzbunarea” și l-a numit pe președintele Vladimir Putin un „om bolnav din Piața Roșie care amenință constant pe toată lumea cu butonul roșu”, referindu-se la războiul nuclear.

Zelenski a semnat, de asemenea, o lege care interzice ramura legată de Rusia a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, numind această măsură o „eliberare de diavolii Moscovei”.

Another 115 of our defenders have returned home today. These are warriors of the National Guard, the Armed Forces, the Navy, and the State Border Guard Service.

We remember everyone. We are searching for them and making every effort to bring them all back.

I am grateful to each… pic.twitter.com/XiMAeANsOd

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2024