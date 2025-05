URSS continuă să existe în sens juridic

Consilierul prezidențial rus Anton Kobyakov spune că Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) continuă să existe în sens juridic. Potrivit spuselor sale, procedura pentru dizolvarea URSS a fost încălcată. Din moment ce procedura legală nu a fost urmată în mod corespunzător, atunci, spune el, URSS rămâne intactă din punct de vedere juridic.

„Uniunea Sovietică continuă să existe în sens juridic – lucru pe care specialiștii în drept constituțional, inclusiv cei din țări occidentale precum Statele Unite și Franța, l-au recunoscut de mult timp. Acest lucru se datorează faptului că procedura pentru așa-numita dizolvare a URSS a fost încălcată. Deoarece Congresul Deputaților Poporului (cunoscut și sub numele de Congresul Sovietelor) a înființat URSS în 1922, aceasta ar fi trebuit să fie dizolvată printr-o decizie a aceluiași Congres. Dacă procedura legală nu a fost urmată în mod corespunzător, atunci, potrivit experților în drept constituțional, URSS rămâne intactă din punct de vedere juridic”, a spus oficialul rus în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc după Forumul Juridic Internațional din Sankt Petersburg, Rusia.

Războiul din Ucraina ar putea fi considerat „conflict intern”

Acesta a criticat legitimitatea Acordurilor de la Belovezha, cărora li se atribuie dizolvarea URSS. În opinia sa, „acordurile de la Belovezha sunt complet discutabile”. În opinia sa, o evaluare juridică adecvată a dizolvării URSS este esențială pentru a înțelege pe deplin evoluțiile geopolitice actuale.

Oficialul rus a explicat că, dacă Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste nu a fost dizolvată din punct de vedere juridic, atunci războiul din Ucraina ar putea fi privit mai degrabă ca o chestiune internă decât ca un conflict internațional.

„Din punct de vedere juridic, acordurile de la Belovezha sunt complet discutabile. Acest acord a fost ratificat ulterior de sovietele supreme din Federația Rusă, Ucraina și Belarus – acte care, de fapt, le-au depășit autoritatea. Dacă Uniunea Sovietică nu ar fi fost dizolvată din punct de vedere juridic, atunci criza ucraineană, de exemplu, ar putea fi privită mai degrabă ca o chestiune internă decât ca un conflict internațional.”

„Federația Rusă se pregătește de război pe scară largă”

În opinia profesorului de relații internaționale Radu Carp, aceste declarații sunt năucitoare, dar perfect logice din perspectiva Kremlinului. Dacă Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste nu a fost niciodată dizolvată, războiul ruso-ucrainean este doar un conflict intern, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate negocia pacea, „nici Papa, nici extremiștii”, „iar oricine ar interveni în sprijinul Ucrainei va avea soarta celor care se amestecă în „treburile interne” ale Rusiei”, spune profesorul de relații internaționale.

Ba mai mult, dacă trupele ruse vor ataca Republica Moldova, războiul se va considera tot conflict intern, avertizează Radu Carp.

Este pentru prima oară de la începutul războiului din Ucraina (24 februarie 2022) când Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) afirmă „foarte clar”: Federația Rusă se pregătește de război pe scară largă, a atras atenția profesorul de relații internaționale.