Este cea de-a 23-a zi de război din Ucraina, iar în timp ce autoritățile fac tot posibilul pentru a opri invazia rusă, la Moscova este mare sărbătoare. Un miting pro-Kremlin are loc vineri pe stadionul Luzhniki din Moscova. Rușii marchează cea de-a opta aniversare de la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia.

Stadionul unde are loc mitingul este cel care a găzduit finala Cupei Mondiale în 2018 și este plin de oameni care celebrează la ordinul autorităților ruse anexarea Peninsulei Crimeea de către federația Rusă.

Potrivit rapoartelor publicate până acum, pe stadion sunt peste 130.000 de oameni.

Pe de altă parte, conform presei străine, marea majoritate a participanților sunt angajați la stat care au fost luați de la muncă și transportați cu autobuzul. Pe de altă parte, alții au fost luați direct de pe stradă și aduși forțat la eveniment, spun sursele citate.

În cadrul evenimentului, rușii prezenți urmăresc un videoclip cu steagurile ucrainene care ard. Totodată, prezentatorii evenimentului poartă geci care au inscripționate pe piept litera Z, simbol al invaziei ruse în Ucraina. Unii dintre manifestanți au venit la stadion cu tablouri cu chipul lui Vladimir Putin pe ele.

Conform The Guardian, inclusiv studenții ar fi fost și ei forțați să participe la acest miting. În cazul angajaților de la stat pe de altă parte, sursa citată precizează că acestora le-ar fi fost promiși bani în plus la salariu, sau o zi de vacanță în plus pentru a se alătura mitingului de pe stadion.

În același timp, raportările de pe rețelele sociale mai arată că marea majoritate a mulțimii care s-a adunat pe stadionul Luzhniki este plătită. Unii au primit între 300 și 1.400 de ruble.

