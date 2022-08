Roxana Ciuhulescu are din nou probleme de sănătate și a ajuns pe mâinile medicilor. Ea a declarat că a ajuns în starea de a nu se mai putea mișca și a ajuns de urgență la medic pentru un consult.

Vedeta s-a mutat recent în casă nouă în zona de nord a Capitalei, dar efortul depus se pare că a fost prea mult pentru ea.

De ce a ajuns vedeta la spital?

„Ne-am mutat și am avut o perioadă foarte încărcată. Dimineața la birou, după amiaza am fost ocupați cu casa. Am muncit pe rupte. Am cărat de toate”, a spus aceasta.

Ea a mărturisit că la medic a ajuns din cauză că a tot amânat o operație, după ce s-a ales cu o ruptură de menisc și ligament încrucișat. Ea s-a confruntat cu dureri insuportabile de spate și ajuns la spital pentru un consult de specialitate.

Fosta prezentatoare TV susține că nu se mai putea mișca și a precizat că are discopatie și a avut nevoie să fie văzută de un medic.

„Am fost anchilozată de spate, l-am vizitat pe domnul doctor Codorean că nu mă mai puteam mișca. Asta e, la 1.92 metri, te dor toate. Am discopatie”, a mărturisit Roxana Ciuhulescu, pentru playtech.ro.

Roxana Ciuhulescu a avut probleme și la Survivor România

Amintim că, Roxana Ciuhulescu a avut probleme de sănătate și la Survivor România 2022, competiție pe care a fost nevoită să o părăsească mai devreme. Producătorii emisiunii, împreună cu specialiștii au considerat atunci că e mai bine ca participanta să nu continue, fiindcă ar reprezenta un risc pentru ea.

Vedeta a mai avut probleme cu genunchiul în trecut după ce s-a văzut nevoită să i se extragă lichid din rotula piciorului stâng, din acel moment problema piciorului i-a dat mai multe bătăi de cap, printre care și eliminarea sa din competiția televizată.

„Ai fost consultată de către medic iar în ceea ce te privește, medicul a hotărât că tu din punct de vedere medical nu mai poți face față traseelor solicitante care implică efort fizic, obstacole, alergat. Survivor înseamnă să poți face față eforturilor colosale pe care le depun adversarii voștri. Iar pentru tine, Survivor România se termină în această seară și ești eliminată pe considerente medicale”, anunța atunci Daniel Pavel, unul dintre moderatorii emisiunii.