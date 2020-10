Care este cifra de afaceri și ce profit prognozează cei de la Romgaz pentru anul 2020?

,,Conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru acest an, veniturile totale ale Grupului Romgaz pentru anul 2020 sunt estimate la 5.6 mld RON, însă considerăm că evoluția acestora va fi impactată de condițiile de piată create de pandemia COVID 19. Menționam că în semestrul 1 2020 am înregistrat o cifră de afaceri de 2 mld RON, în scădere cu 23% față de semestrul 1 2019.

Ținta bugetată pentru grupul Romgaz pentru anul 2020, este fi de 1.4 mld RON profit net. Estimăm că si aceasta poziție bugetară va urma evoluția veniturilor înregistrate, cu mențiunea că, în condițiile unor prețuri de vânzare mai mici comparativ cu anul 2019, si valoarea taxelor achitate de către societate (inclusiv redevente petroliere) vor scadea, rezultând un impact potentat asupra profitului net.”-au declarat reprezentanții Romgaz pentru revista Capital.

Care a fost bugetul de investiții al Romgaz pentru anul 2020?

,,Cu invesiții bugetate de 1.2 mld RON pentru anul 2020 la nivel de Grup, am realizat în primul semestru al acestui an investiții de 317 mil RON, reprezentând 58% din valoarea investițiilor programate pentru această perioadă. Menționam că pentru perioada 2020-2025, Romgaz are o strategie de dezvoltare/investiții ambitioasă, cumulând peste 15 mld RON.” a declarat conducerea Romgaz pentru Capital

Ce provocări a întâmpinat compania și cum a fost adaptat managementul pe timpul crizei medicale? Iată ce a declarat Romgaz în interviul pentru revista Capital.

,,Provocările au fost legate de atenuarea impactului COVID în toate secțiunile de management.Cea mai importantă fiind funcționarea în condiții de telemunca și asigurarea comunicării în acest sistem.

Pornind de la interesul acționarilor de a crea plus valoare managementul companiei a asigurat climatul optim care conduce la realizarea succesului. Punctul de greutate a fost translatat spre scăderea cheltuielilor, maximizarea vânzarilor în aceste condiții cât si continuarea programelor de investiții.”

