Conpet SA: Profit în scădere, cifră de afaceri ușor mai mare și transport de țiței mai mic în prima jumătate a anului 2025
Cifra de afaceri a crescut cu 1,7%, ajungând la 271,34 de milioane de lei, față de 266,93 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2024. Veniturile din activitatea de bază au rămas aproape la fel ca anul trecut, la 305,38 de milioane de lei.
În primele șase luni din 2025, compania a transportat 3,26 milioane tone de produse, cu 288.000 tone mai puțin (-8,1%) decât în aceeași perioadă din 2024. În această perioadă, Conpet a investit 37,04 milioane lei în proiecte pentru a face transportul mai eficient și pentru a asigura funcționarea în siguranță a Sistemului Național de Transport.
Despre Conpet SA
Conpet este o companie de stat, listată la Bursa de Valori București (BVB), sub simbolul COTE. Acționarul principal este Ministerul Energiei, care deține 58,71% din acțiuni. Conpet are o valoare de piață de 699,52 milioane lei și peste 1.300 de angajați.
Compania gestionează Sistemul Național de Transport pentru țiței, gazolină, condensat și etan, iar serviciile sale sunt un monopol natural. Ea transportă produse atât prin conductele principale, concesionate prin Acordul Petrolier, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele care nu sunt conectate la conducte.
Scurt istoric Conpet SA
CONPET S.A. – Peste 120 de ani de transport țiței în România
- 1901 – Inginerul Anghel Saligny a propus construirea conductelor pentru a transporta petrolul de la izvoare până la Cernavodă și Constanța. În același an, s-a construit prima conductă între Buștenari și gara Băicoi, județul Prahova.
- 1901–1940 – Odată cu dezvoltarea câmpurilor petroliere, rețeaua de conducte a crescut. În 1934, aceasta avea 2.522 km, iar producția de petrol brut era de 8,47 milioane tone.
- 1948 – Companiile petroliere au trecut în proprietatea statului.
- 1956 – S-a înființat Întreprinderea de Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C.) care a preluat toate conductele din țară.
- 1968–1969 – Primul transport de țiței din import s-a făcut pe calea ferată între Constanța și Pitești, iar apoi pe prima conductă magistrală Constanța-Pitești.
- 1991 – I.T.T.C. a devenit CONPET S.A., prima companie din sectorul petrolier constituită după revoluție.
- 1996–2008 – CONPET a fost modernizată printr-un proiect de reabilitare a Sistemului Național de Transport Țiței, cu investiții de 143,66 milioane USD, finanțate din fonduri proprii și de la Banca Mondială.
- 2007 – Sistemul de management integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate a fost certificat de firma germană Germanischer Lloyd.
- 2009 – A fost inaugurat Dispeceratul Central al Sistemului Național de Transport.
- 2010 – S-a finalizat Sistemul Informatic Integrat al companiei.
- 2013 – Acțiunile CONPET au fost listate la Bursa de Valori București, categoria “Premium”.
- 2014–2016 – Compania s-a clasat între primii 20 de emitenți după capitalizare bursieră.
- 2017 – CONPET a fost inclusă în indicele BET al BVB, cu o capitalizare de aproape 691 milioane lei.
- 2020 – A fost pus în funcțiune cel mai mare rezervor de țiței din companie (31.500 mc) la Călăreți și prima locomotivă electrică la Bărbătești. Tot în 2020, acțiunile CONPET au fost incluse în indicele FTSE Russell Frontier Markets.
- 2023 – A fost finalizat proiectul major de înlocuire a firelor de legătură pe conductele de import și subtraversarea Dunării și brațului Borcea. Acțiunile CONPET au intrat pentru prima dată în indicii MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI.