Cifra de afaceri a crescut cu 1,7%, ajungând la 271,34 de milioane de lei, față de 266,93 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2024. Veniturile din activitatea de bază au rămas aproape la fel ca anul trecut, la 305,38 de milioane de lei.

În primele șase luni din 2025, compania a transportat 3,26 milioane tone de produse, cu 288.000 tone mai puțin (-8,1%) decât în aceeași perioadă din 2024. În această perioadă, Conpet a investit 37,04 milioane lei în proiecte pentru a face transportul mai eficient și pentru a asigura funcționarea în siguranță a Sistemului Național de Transport.

Conpet este o companie de stat, listată la Bursa de Valori București (BVB), sub simbolul COTE. Acționarul principal este Ministerul Energiei, care deține 58,71% din acțiuni. Conpet are o valoare de piață de 699,52 milioane lei și peste 1.300 de angajați.

Compania gestionează Sistemul Național de Transport pentru țiței, gazolină, condensat și etan, iar serviciile sale sunt un monopol natural. Ea transportă produse atât prin conductele principale, concesionate prin Acordul Petrolier, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele care nu sunt conectate la conducte.

CONPET S.A. – Peste 120 de ani de transport țiței în România