Șoferii au primit o veste dură. Ei vor fi taxați extrem de dur dacă vor continua să circule fără rovinietă și fără taxă de pod. Ministerul Transporturilor vrea să mărească de trei ori amenzile pentru conducătorii auto care sunt descoperiți că nu au achitat aceste taxe. Ministerul Transporturilor analizează posibilitatea creșterii valorii amenzii pentru șoferii care circulă fără rovinietă și fără taxa de pod.

Veștile sunt cu atât mai proaste cu cât rovinieta se scumpeşte din cauza euro.

Explicații pe marginea măsurilor luate împotriva șoferilor care încalcă legea au fost date de Alin Șerbănescu, comunicator în Ministerul Transporturilor. Acesta a explicat, pentru Antena 3 că măsura este discutată pe fondul creșterii numărului șoferilor care circulă fără rovinietă. În plus, în calcul s-au avut în vedere și sesizările tot mai numeroase venite dinspre polițiști.

Ministerul Transporturilor: Este nevoie de o creștere a amenzilor

„Este o discuție inițială, preliminară. Având în vedere că inclusiv poliția este cea care a constatat că pentru o impunere a unei mai bune discipline pe rețeaua de transport rutier este nevoie de o creștere a amenzilor și pentru că am constatat că an de an, începând din 2018, este nevoie de o creștere a amenzilor și că din 2018 până acum cresc aceste abateri”, a spus Alin Șerbănescu.

Acesta a arătat că prețul pentru o rovinietă în România este de 28 de euro pe an. Reprezentantul Ministerului Transporturilor a arătat că peste graniță sumele sunt mult mai mari. În Ungaria, spre exemplu, această taxă ajunge la 139 de euro pe an.

„O țară cu o suprafață mai mică de trei ori decât România încasează cu de trei-patru ori mai mult decât România la rovinietă. 25% din încasările de rovinietă în Ungaria provin de la cetățeni români care tranzitează Ungaria sau circulă către Ungaria”, a comentat Alin Șerbănescu.

Cu cât se scumpește rovinieta

Rovinieta ar urma însă se scumpească din cauza creșterii euro. Sursa citată a arătat că această taxă ar urma să ajungă în 2022 la 139 de lei pe an. Trebui spus că în 2021 prețul a fost cu 3 lei mai mic.

În ceea ce privește valoarea amenzii pentru șoferii fără rovinietă, aceasta ar putea ajunge la 750 de lei, de la 250 de lei în prezent. Vor crește și sancțiunile pentru cei care circulă fără a fi plătit taxa de pod. În acest caz, amenda ar putea crește de la 130 de lei în prezent la 390 de lei.