Profesorul Christopher Coker, director al think-tankului Ideas de politică externă de la London School of Economics and Political Science, a explicat că Brexitul a avut loc ca urmare a numărului foarte mare de migranți care au intrat în Marea Britanie. Acesta a ținut să precizeze că dintre migranți, un procent foarte mare era ocupat de români.

Coker susține și că din cauza numărului mare de migranți, localnicii britanici s-au văzut amenințați prin pierderea locurilor de muncă. De aici a pornit și ideea de Brexit.

Ce a declarat profesorul?

”Îmi pare rău să o spun, dar a fost parțial din cauza românilor că la referendumul din 2016 s-a votat pentru Brexit. Am știut că vom pierde votul când Theresa May, pe atunci ministru de interne, a spus, cam cu două săptămâni înainte de referendum, că în țară au intrat într-un an cu 300.000 de persoane mai mult decât se știa.

Lumea pe stradă se întreba „am lăsat 300.000 de persoane să între în țară și nu ați știut de ele? Ați pierdut controlul asupra imigrației”. Apoi, când brexiterii vorbeau de imigrație, vorbeau despre est-europeni. Și asta a fost pentru că Tony Blair (fost premier al Marii Britanii – n.r.) a fost suficient de stupid să deschidă porțile, fără să impună cote, care ne erau permise de lege.

Alți membri ai Uniunii Europene au folosit aceste cote pentru a controla imigrația. El s-a gândit că vor veni 10.000 de est-europeni, dar au venit sute de mii”, a spus profesorul Coker.

Directorul grupului de analiză politică de la London School mai crede că nu est europenii sunt devină pentru situația din Marea Britanie, ci emigranții din Caraibe sau Africa, care nu pot fi integrați foarte ușor, în societatea britanică. ”Astfel, s-a dovedit că a fost o decizie foarte prostească, care a creat un puternic sentiment împotriva imigranților din Estul Europei.

Ironia este că tabăra pro UE le-a spus brexiterilor că vor putea controla această imigrație din Est, fiindcă ea depinde de apartenența la UE, dar ce vor face cu ceilalți imigranți, cu oamenii care vin din Africa, din Pakistan, din Caraibe? Aceștia sunt cei dificili, din punct de vedere al integrării în societate.

Și, apropo, odată ce pleacă est-europenii, nimeni nu le va prelua joburile și vom avea nevoie de mai mulți imigranți, iar aceștia vor fi non-europeni. Deci, mă tem că est-europenii, imigrația lor, ne-au scos afară din Uniunea Europeană. Această problemă, mai mult decât oricare alta, a dus la ideea de a prelua înapoi controlul [de la UE], a fost, deci, factorul decisiv în cazul Brexit.

Mai trebuie spus însă că multe orașe din Marea Britanie, mai ales cele de pe coastă, sunt mizerabile. De exemplu, Dover, al cărui port este prosper și plin de viață, dar orașul propriu-zis este sărac, fiindcă nicio marfă care ajunge în port nu rămâne aici, ci merge mai departe, spre Londra.

BBC s-a dus și a întrebat oamenii de aici dacă ei chiar cred că le va fi mai bine după Brexit și toate cele ce le-au mai promis brexiterii, iar ei au răspuns „sigur că nu credem asta, dar nu mai avem ce apăra, nu mai este ceva ce să merite să apărăm”.

Te-ar putea interesa și: