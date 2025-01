Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că România își propune prelungirea termenului de exploatare a centralelor pe cărbune pentru a asigura o energie sigură, având în vedere întârzierile majore în implementarea proiectelor de modernizare și de tranziție la surse de energie mai curate.

În același timp, Burduja a subliniat importanța unor investiții considerabile în infrastructura energetică națională pentru a sprijini securitatea energetică și accesibilitatea prețurilor.

Sebastian Burduja a confirmat că România nu poate renunța încă la centralele pe cărbune, întrucât nu există alternative viabile pentru a înlocui capacitățile existente. Ministrul Energiei a declarat că se dorește o prelungire a termenului de exploatare cu cel puțin trei ani, având în vedere complexitatea situației energetice interne.

Ministrul a adăugat că există întârzieri semnificative în ceea ce privește proiectele de modernizare a capacităților energetice, cum ar fi grupurile pe gaz din Complexul Energetic Oltenia, unde licitațiile nu au fost finalizate cu succes.

Pentru a aborda această problemă, ministrul a precizat că sunt necesare trei acțiuni majore: negocierea cu Comisia Europeană a unei ajustări a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), renegocierea planului de restructurare pentru Complexul Energetic Oltenia și modificarea legii decarbonizării.

Ministrul Energiei a făcut un apel către toate părțile implicate în procesul de decizie, inclusiv autoritățile guvernamentale și Parlamentul României, pentru a prezenta un punct de vedere unitar în fața Comisiei Europene.

„Apelul meu este către toate părţile implicate. Avem un Comitet Interministerial al Cărbunelui, care include MIPE, include Ministerul de Finanţe, include mai multe părţi interesate, CEO, Complexul Energetic Valea Jiului. Deci noi toţi trebuie să tragem la aceeaşi barcă şi noi, Guvernul, şi Parlamentul României şi am avut aceste discuţii astfel încât să venim cu un punct de vedere unitar în faţa Comisiei şi să obţinem aceste derogări de termene”, a declarat Burduja.

El a subliniat că România trebuie să colaboreze la nivel național, pentru a asigura stabilitatea și continuitatea sectorului energetic în fața provocărilor impuse de legislația europeană.

Sebastian Burduja a exprimat și speranța că autoritățile europene vor arăta flexibilitate față de cererea României, având în vedere progresele deja realizate de țară în ceea ce privește interconectarea pieței energetice și sprijinul oferit altor state din regiune, cum ar fi Republica Moldova.

În ceea ce privește investițiile în sectorul energetic, Burduja a subliniat că acestea sunt fundamentale pentru asigurarea unei energii accesibile și sustenabile pentru români.

Anul trecut, România a pus în funcțiune centrale cu o capacitate de 1.200 de megawați, ceea ce reprezintă un progres semnificativ comparativ cu anii anteriori.

Ministrul a adăugat că performanța se va dubla în acest an, cu o estimare de 2.500 de megawați, iar în funcție de evoluțiile actuale, s-ar putea ajunge chiar la 3.800 de megawați.

„Dacă anul trecut noi am pus în funcţiune undeva la 1.200 de megawaţi, cred că este mai mult decât în precedenţii patru ani la un loc, dacă anul acesta am spus că ne dublăm performanţa, deci undeva la 2.500 de megawaţi, dar pe datele de la Transelectrica, pe datele din industrie, am putea ambiţios să ajungem la peste 3.800 de megawaţi”, a declarat Burduja.