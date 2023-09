Generalul cu trei stele Gheorghiță Vlad a spus că Armata Română este pregătită să folosească, în funcție de „nivelul amenințării”, sistemele antiaeriene împotriva dronelor rusești.

Totodată, România va folosi „toată puterea militară” pentru apărarea teritoriului național, a precizat locțiitorul șefului Statului Major al Apărării.

Generalul a spus și că armata română a trimis 600 de militari și radare în zona din Delta Dunării de la granița cu Ucraina.

Potrivit generalului, apărarea este activată, iar oficialul a participat la discuții cu partenerii din NATO pentru a găsi soluții în fața agresiunii începute de Rusia.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă România va folosi sistemele sale antiaeriene împotriva dronelor rusești. Astfel, generalul a precizat următorul lucru.

Our scoop from yesterday in English: General in the #NATO country #Romania says the the army is placing troops and air defense at the the Danube delta. “We are ready to imply all the military power to defend Romanian territory.” pic.twitter.com/wSS6REjYjF

— Elin Jönsson (@ElinJonssonSVT) September 15, 2023