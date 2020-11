Realizat pentru al 6-lea an consecutiv, MMB Health Trends: 2020 Insurer Survey (cunoscut în trecut ca Medical Health Trends Around the World), concluzionează că 68% dintre asigurători anticipează creșterea volumului daunelor, a nevoii de servicii medicale și de tratament.

De asemenea, asigurătorii anticipează o creștere a costurilor medicale care va depăși rata inflației anticipate pentru 2021. Anul trecut, asigurătorii au consemnat creșteri ale costurilor cu serviciile medicale de 9,7%, o valoare de 3 ori mai mare decât rata inflației. Pentru anul în curs, asigurătorii estimează o creștere a costurilor cu serviciile medicale de 9,5%, de circa 3,5 ori mai mare decât rata inflației. Pentru anul 2021, 90% dintre asigurători se așteaptă ca această tendință să se mențină sau să crească.

Ce spune președintele Mercer and Mercer Marsh Benefits International Leader

Hervé Balzano, President, Health at Mercer and Mercer Marsh Benefits International Leader:

COVID-19 afectează profund toate zonele din societate și economie, implicit zona serviciilor medicale. Anticipăm creșterea costurilor cu serviciile medicale odată cu revenirea tratamentelor pentru alte afecțiuni care au fost amânate în perioada restricțiilor,

Accesarea serviciilor medicale pentru tratamente asociate altor afecțiuni dar amânate în perioada restricțiilor, creșterea incidenței problemelor de sănătate determinate de munca la distanță și stilul de viață sedentar, inclusiv probleme legate de afecțiuni ale sistemelor muscular și osos dar și cele mentale ne conduc la concluzia că putem anticipa creșterea în continuare a costurilor cu serviciile medicale.”

Pentru a face față noilor provocări pe care le aduce munca la distanță și pentru a controla costurile în creștere, angajatorii trebuie să redefinească gama de beneficii pe care le acordă angajaților și modul în care acestea sunt furnizate.

Sistemele actuale sunt fragile

Criza COVID-19 a arătat cât de fragile pot fi sistemele actuale de beneficii pentru angajați. Multe dintre acestea sunt proiectate să funcționeze pe suport de hârtie și nu pot fi accesate sau furnizate de la distanță. Tot mai mulți angajatori sunt în căutarea furnizorilor care să poată livra servicii digitale și online (ex.: servicii de prevenție, sănătate mentală) iar asigurătorii urmăresc extinderea gamei de soluții pe care le pot acoperi.

O altă concluzie a studiului este legată de creșterea numărului de companii de asigurare care acoperă serviciile medicale de consultanță în sistem de telemedicină. 59% dintre asigurătorii care au furnizat răspunsuri au confirmat că serviciile de telemedicină reprezintă o componentă activă a ofertei curente. În anul 2019, doar 38% dintre asigurători acopereau serviciile de telemedicină.

În plus, 55% dintre asigurători acoperă acum serviciile de prevenție precum screening-urile. Alți 20% dintre asigurători au indicat că iau în calcul sau au dezvoltat deja planuri pentru a avea aceeași abordare în următoarele 24 de luni.

Beneficiile medicale acordate de către angajatori vor continua să joace un rol important în accesul angajaților la serviciile medicale de care au nevoie. Spre exemplu, în special în America de Sud, peste 50% dintre asigurători anticipează că vor acoperi costurile cu vaccinarea angajaților împotriva COVID-19.

Ce mai surprinde studiul

Studiul surprinde, de asemenea, decalajele existente din perspectiva beneficiilor medicale care să sprijine sănătatea mentală a angajaților, în pofida cererii în creștere constatate în timpul pandemiei pentru astfel de servicii. Spre exemplu, consilierea virtuală în domeniul sănătății mentale nu este încă răspândită. Doar o treime dintre asigurători acoperă astfel de servicii, la nivel mondial. Mai mult, 32% dintre asigurători nu oferă planuri care să acopere vreun serviciu de sănătate mentală, cu toate că în toate regiunile asigurătorii considera că beneficiile medicale acordate de angajatori sunt mult mai eficiente decât cele disponibile în sectorul public. Eficiența este apreciată din perspectiva prevenirii, diagnosticării și accesării tratamentelor necesare pentru tulburările de sănătate mintală.

România: pe primul loc în Europa din perspectiva creșterii costurilor cu serviciile medicale estimate pentru 2020

Potrivit informațiilor studiului, România ocupă primul loc în Europa cu Medical Trend Rate anticipate la 18.4% pentru anul 2020 în contextual în care rata inflației prognozată pentru anul în curs este de aproape 8 ori mai mica. Anul trecut, Medical Trend Rate a depășit 18%, de peste 4 ori mai mult decât rata inflației.

În România asistăm la un efect determinat de suprapunerea contextului local al pieței asigurărilor de sănătate cu efectele COVID-19. Aflată într-o perioadă de dezvoltare accelerată, piața asigurărilor de sănătate a crescut semnificativ în ultimii ani. În mod firesc, acest aspect a început să aducă și costuri mai mari cu daunele plătite de asigurători. Iată că impactul COVID-19 asupra costurilor cu serviciile medicale se suprapune pe o creștere care, oricum, pentru România era anticipată. În acest context este esențial ca angajatorii din România să își redefinească programele de beneficii.afirmă Silvia Dumitrescu, Manager, Mercer Marsh Benefits, Romania.

Constatăm și pentru România preocuparea angajatorilor pentru beneficiile medicale care adresează sănătatea mentală a angajaților și pentru servicii digitale de medicină sau cele de tip teleconsultații. Din perspectiva prevenției, este esențial ca angajatorii să sincronizeze programele existente de asigurări de sănătate și cele de medicina Muncii cu servicii on-site și cu programe de tip EAP (Employee Assistance Programs) concluzionează Silvia Dumitrescu.

Perspectiva recesiunii economice

Amy Laverock, MMB’s Advice and Solutions Leader adaugă: “Pe măsură ce costurile cu serviciile medicale cresc și apare perspectiva recesiunii economice, este important ca angajatorii să se asigure că beneficiile pe care le acordă angajaților au efecte reale în îmbunătățirea stării de sănătate, a stării de bine, a productivității și implicării angajaților. Sănătatea angajaților este esențială pentru companii și determină performanța și sustenabilitatea oricărei afaceri. Beneficiile medicale acordate angajaților trebuie privite ca o investiție în oameni și nu ca un cost necesar”.

Studiul Mercer Marsh Benefits acoperă beneficiile medicale acordate de angajatori în 59 de țări (mai puțin SUA) în perioada iunie – iulie 2020. Raportul din acest an include indexul anual al tendințelor medicale care este fundamentat pe datele furnizate de aproape 240 de companii de asigurare și pe informații care exced aspectele financiare ale acoperirii asigurării.

Țară / Regiune 2019 Medical Trend Rate Consemnată1 2019 rata inflației estimată 2020 Medical Trend Rate1 Anticipată 2020 rata inflației prognozată2 Global 9.7% 3.4% 9.5% 2.6% Europe 8.0% 2.6% 7.5% 1.6% Romania 18.2% 3.8% 18.4% 2.2% Turkey 25.0% 15.2% 16.5% 12.0% Hungary 13.8% 3.4% 14.0% 3.3% Serbia 7.0% 1.9% 13.5% 1.4% Bulgaria 15.0% 2.5% 12.5% 1.0% Ukraine 11.7% 7.9% 12.0% 4.5% Lithuania 12.5% 2.2% 10.0% -0.3% Russia 8.0% 4.5% 10.0% 3.1% Poland 10.1% 2.3% 9.0% 3.2% Latvia 11.7% 2.7% 8.3% -0.3% Norway 8.0% 2.2% 8.0% 2.4% Azerbaijan 10.0% 2.6% 7.0% 3.3% Italy 5.5% 0.6% 7.0% 0.2% Netherlands 5.2% 2.7% 5.5% 0.5% Greece 4.3% 0.5% 4.7% -0.5% Ireland 4.5% 0.9% 4.5% 0.4% Spain 5.1% 0.7% 4.2% -0.3% Sweden 3.5% 1.7% 4.0% 0.5% United Kingdom 7.1% 1.8% 4.0% 1.2% Denmark 3.1% 0.7% 3.0% 0.7% Luxembourg 2.0% 1.7% 3.0% 0.7% Belgium 2.0% 1.2% 2.5% 0.3% France 4.0% 1.3% 2.4% 0.3% Portugal 1.5% 0.3% 2.0% -0.2% Cyprus 0.6% 0.6% 1.5% 0.7%

