2024, un an dezastruos pentru România?! Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a mărturisit că a primit mai multe semnale de panică de la primării din cauza bugetului pentru anul 2024, oficialii locali fiind nemulţumiţi de ultimele decizii ale Executivului.

Potrivit spuselor sale, în zilele următoare, se va observa panica în rândul autorităților locale, în special în orașele mari, căci există „probleme uriașe”. Colegii săi au primit cifrele pentru acest an, iar unii primari sunt îngrijorați pentru că Guvernul României a luat o decizie radicală, întrerupând fluxul integral al impozitului pe venit către autoritățile locale.

După mulți ani de eforturi și discuții, întregul impozit pe venit a revenit la autoritățile locale, începând cu anul 2017. Cu toate acestea, Guvernul României a introdus o schimbare radicală în legea bugetului, transferând impozitul pe dividende, impozitul pe pensii și alte venituri mici către Ministerul de Finanțe, adică către bugetul central, ci nu către autoritățile locale.

Acest lucru înseamnă că marile orașe se confruntă, acum, cu pierderi semnificative de fonduri, iar amendamentul propus la legea bugetului pentru a reveni la distribuția anterioară a impozitului pe venit nu a fost acceptat de Ministerul de Finanțe sau de coaliția de guvernare.

Potrivit lui Kelemen Hunor, autoritățile locale se vor confrunta, probabil, cu lipsa banilor pentru investiții și proiecte mari începând cu mijlocul anului. O intervenție pe buget ar putea fi necesară.

„Am văzut astăzi, ieri şi veţi vedea în zilele următoare o panică la nivelul autorităţilor locale, mai ales la nivel de municipii, oraşe mari, fiindcă ceea ce noi am spus în decembrie anul trecut se adevereşte. Sunt probleme uriaşe. Colegii au primit cifrele pentru acest an şi astăzi m-au sunat foarte mulţi primari spunând că urmează un an dezastruos.

Fiindcă după foarte mulţi ani, Guvernul a luat următoarea decizie: impozitul pe venit nu ajunge sută la sută la autorităţile locale aşa cum am reuşit după foarte multe discuţii, chiar din 2017, să realizăm acest deziderat, adică tot ce înseamnă impozit pe venit să rămână la autorităţile locale, cum este şi normal.

Acum, Guvernul a impus în Legea bugetului o schimbare radicală, prin care impozitul pe dividende, impozitul pe pensii şi alte două-trei venituri mai mici ajung la Ministerul de Finanţe, deci în bugetul central, nu la autorităţile locale. Asta înseamnă că marile oraşe, municipii, rămân cu câteva zeci, chiar sute de milioane de lei în minus.

Şi degeaba am propus un amendament la legea bugetului, ministerul de Finanţe nu a fost de acord, coaliţia nu a fost de acord să revenim la situaţia bine consacrată, prin care impozitul pe venit rămâne la dispoziţia autorităţilor locale.