Agenția de spionaj a Estoniei lansează un avertisment cu privire la Vladimir Putin. În 2021, Rusia a solicitat garanții de securitate din partea SUA, inclusiv retragerea trupelor și armamentului din statele NATO aderate după 1997, precum România. O preocupare majoră pentru Moscova rămâne sistemul de apărare antiaeriană de la Deveselu, considerat de Kremlin o amenințare directă la adresa securității sale, scrie Bloomberg.

Serviciile de informații estoniene avertizează că o încetare temporară a ostilităților din Ucraina ar oferi Rusiei oportunitatea de a-și reface forțele înainte de a relua ofensiva. Obiectivul final al lui Putin rămâne împărțirea Europei în sfere de influență, strategie care amintește de Conferința de la Ialta din 1945. Estonia, stat aflat pe flancul estic al NATO și unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei, a crescut bugetul pentru apărare și a acuzat Rusia de acțiuni de destabilizare.

Pentru a descuraja sprijinul occidental pentru Ucraina, Rusia va intensifica în 2025 utilizarea amenințărilor nucleare, potrivit raportului. Deși probabilitatea utilizării efective a armelor nucleare rămâne extrem de scăzută, Moscova mizează pe exploatarea temerilor din societățile occidentale pentru a influența deciziile politice.

În același timp, în ciuda sancțiunilor economice și a pierderilor semnificative pe câmpul de luptă, armata rusă continuă să se dezvolte, acumulând experiență și accesând noi tehnologii.

Deși economia rusă a rezistat sancțiunilor impuse de Occident, ritmul său de creștere a încetinit. Această încetinire afectează capacitatea Rusiei de a-și extinde producția militară, un obiectiv esențial pentru menținerea efortului de război.

Raportul include și o analiză a implicării Chinei în susținerea indirectă a Rusiei. Beijingul sprijină afacerile care colaborează cu Moscova și facilitează accesul Rusiei la componente occidentale esențiale pentru producția de drone.

Potrivit serviciilor de informații estoniene, China nu dorește ca Rusia să piardă războiul, deoarece un astfel de deznodământ ar însemna o victorie strategică pentru Statele Unite. Kremlinul nu a comentat concluziile raportului.

Crin Antonescu a vorbit despre această situație. El a susținut miercuri că ar căuta să inițieze un dialog cu Statele Unite și Uniunea Europeană, dacă ar fi președinte. Anunțul a venit în contextul recentei convorbiri dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

„Pot spune trei lucruri. Unu: voi face scurte comentarii de candidat, nu de președinte. Un președinte, în mod normal, trebuie să beneficieze atunci când asemenea informații sunt date publicității de ceva mai mult, măcar contextual.

Doi: de principiu, orice demers care are în vedere oprirea unui război, a vărsării de sânge, este în sine un demers benefic și trei: dacă aș fi președinte, dincolo de aceste informații suplimentare aș încerca să am un dialog, sub o formă sau alta, și eu cu Statele Unite, reprezentate la un nivel cât mai înalt pentru că e partenerul meu strategic și cu partenerii din UE pentru că am fost toți implicați.

Faptul că SUA au fost conduse de Joe Biden și azi de Donald Trump care are o viziune categoric și vădit diferită nu trebuie să ne împiedice să înțelegem că parteneriatul e cu SUA”, a spus Crin Antonescu la Antena 3.