Fostul președinte american Donald Trump a declarat că a purtat o discuție telefonică lungă și productivă cu președintele rus Vladimir Putin, în urma căreia cei doi lideri au convenit să demareze negocieri pentru o încetare a focului în Ucraina.

De asemenea, el a anunțat că echipele diplomatice ale celor două state vor începe imediat negocierile și că prima etapă va fi contactarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l informa despre discuție.

Potrivit Kremlinului, convorbirea telefonică dintre Trump și Putin a durat aproximativ o oră și jumătate, iar cei doi lideri au convenit să organizeze în curând o întâlnire față în față. Putin l-a invitat pe Trump la Moscova, iar fostul lider american a afirmat că este deschis unei vizite reciproce.

„Tocmai am avut o convorbire telefonică lungă și foarte productivă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Am discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie, inteligență artificială, puterea dolarului și diverse alte subiecte. Amândoi am reflectat asupra marii istorii a națiunilor noastre și asupra faptului că am luptat împreună cu atât de mult succes în cel de-al Doilea Război Mondial, amintindu-ne că Rusia a pierdut zeci de milioane de oameni, iar noi, la fel, am pierdut atât de mulți!

Fiecare dintre noi a vorbit despre punctele forte ale națiunilor noastre respective și despre marele beneficiu pe care îl vom avea într-o zi lucrând împreună. Dar mai întâi, așa cum am convenit amândoi, vrem să oprim milioanele de morți care au loc în războiul cu Rusia/Ucraina. Președintele Putin chiar a folosit motto-ul meu foarte puternic de campanie, «Bunul Simț». Amândoi credem foarte mult în el. Am convenit să lucrăm împreună, foarte strâns, inclusiv să ne vizităm reciproc națiunile.

De asemenea, am convenit ca echipele noastre respective să înceapă imediat negocierile și vom începe prin a-l suna pe președintele Ucrainei, Zelenski, pentru a-l informa cu privire la conversație, lucru pe care îl voi face chiar acum. I-am rugat pe secretarul de stat Marco Rubio, pe directorul CIA John Ratcliffe, pe consilierul pentru securitate națională Michael Waltz și pe ambasadorul și trimisul special Steve Witkoff să conducă negocierile care, sunt convins, vor avea succes.

Milioane de oameni au murit într-un război care nu ar fi avut loc dacă aș fi fost eu președinte, dar a avut loc, așa că trebuie să se încheie. Nu ar trebui să se mai piardă alte vieți! Doresc să îi mulțumesc președintelui Putin pentru timpul și eforturile sale în legătură cu acest apel și pentru eliberarea, ieri, a lui Marc Fogel, un om minunat pe care l-am salutat personal aseară la Casa Albă. Cred că acest efort va duce la o concluzie de succes, sperăm în curând!”