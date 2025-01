Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, informează că instituția a alocat 1,5 miliarde de euro pentru procesarea produselor agricole, fondurile fiind distribuite prin două programe majore.

Din această sumă, 600 de milioane de euro provin din fonduri europene prin Programul Național Strategic, iar aproape 900 de milioane de euro sunt parte a programului INVESTALIM, lansat în 2023, sub forma unei scheme de ajutor de stat.

De asemenea, ministrul este optimist în privința implementării acestor proiecte și consideră că finalizarea lor va poziționa România ca lider regional în sectorul procesării agricole.

Ministrul a explicat că eliminarea facilităților fiscale din domeniul agricol a fost necesară ca parte a angajamentelor asumate de România în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pentru a compensa impactul acestor măsuri, Guvernul oferă granturi de la bugetul de stat, sprijinind astfel fermierii afectați.

Un exemplu de succes în acest sens este creșterea semnificativă a producției în sectorul zootehnic. În 2023, România a produs cu 1,5 milioane mai mulți porci și cu 90 de milioane mai mulți pui față de anii anteriori, datorită investițiilor și sprijinului oferit de Ministerul Agriculturii.

Florin Barbu a abordat și problema importurilor masive de carne de porc, care au generat nemulțumiri în rândul producătorilor locali. Ministrul a detaliat măsurile adoptate pentru a crește autosuficiența României în acest domeniu.

„Toate aceste facilități fiscale erau date de către Guvernul României. Odată cu aplicarea PNRR, aceste facilități trebuiau eliminate.

Așa a fost aprobat Planul de Reziliență. Pentru fermieri, și am avut o discuție serioasă și am un dialog permanent, e nevoie de granturi de la bugetul de stat, așa cum am făcut în sectorul zootehnic și de anul acesta România produce în plus 1,5 milioane de porci. La sectorul avicol cu 90 de milioane de pui mai mult”, a mai spus ministrul.