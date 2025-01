Premierul României, Marcel Ciolacu, și-a început săptămâna cu o întâlnire la Ministerul de Finanțe (MF), iar astăzi, 17 ianuarie 2025, a avut o discuție cu echipa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Anul trecut, din cauza provocărilor generate de războiul din Ucraina, MADR a avut cel mai mare buget de la Revoluția din Decembrie 89 încoace, aproximativ 2% din PIB. Anul acesta, bugetul a rămas semnificativ mai mare decât de obicei. El s-a asigurat că proiectele începute în anul precedent, în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro, vor continua.

Decizia de a accesa fonduri pentru modernizarea fermelor și pentru crearea unei independențe energetice a fost un succes important, iar acest proiect va fi extins, în colaborare cu Ministerul Energiei (ME). În bugetul MADR, o mare parte din fonduri provin din surse europene, iar această pondere a crescut de la 71% la 78% față de anul trecut.

„Bună ziua! Am început săptămâna aceasta, cum era normal, cu Ministerul de Finanțe. Astăzi am venit la Ministerul Agriculturii și am avut o discuție cu întreaga echipă a ministerului, împreună cu domnul ministru. Știm cu toții că anul trecut și datorită provocărilor care au fost în urma, mai ales, a războiului din Ucraina, Ministerul Agriculturii a avut cel mai mare buget de la Revoluție încoace, aproximativ 2% din PIB.

Și anul acesta, Ministerul Agriculturii a rămas cu un buget mult mai mare față de cum era obișnuit, dar cum era normal, am vrut să mă asigur, împreună cu domnul ministru, că toate proiectele începute anul trecut – și sunt aproximativ 3,5 miliarde de euro în acest moment, în toate sectoarele în dezvoltare – vor fi continuate și chiar și reducerea de 5% a anvelopei pentru salarii, dacă domnul ministru și ministerul se încadrează, lucru pe care mi l-a confirmat, că nu este nicio problemă, cu toate că ordonanța de urgență cu reorganizarea, știm cu toții că în Parlamentul României a fost prorogat termenul de aplicare un an de zile, unde s-ar fi redus numărul în primul rând a ordonatorilor de credite, parcă, cu 69, lucru care, până la urmă, se va întâmpla, cu toate că a existat această prorogare de termen.

Normal că am pornit de la structura deficitului comercial, în continuare avem un deficit comercial de aproximativ 3 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, în continuare, România exportă foarte multă materie primă și importă materie procesată și produse procesate și în săptămâna viitoare, împreună cu domnul secretar de stat Botănoiu și cu echipa de la minister, vom face o analiză punctuală pe deficit, astfel încât să vedem unde mai trebuie să intervenim cu programe, pentru a scădea acest deficit cât mai mult și anul viitor, după o scădere avută din anul 2024. Vom face o analiză punctuală pe deficit, astfel încât să vedem unde mai trebuie să intervenim cu programe pentru a scădea acest deficit cât mai mult și anul viitor, după o scădere avută din anul 2024”, a spus oficialul român.