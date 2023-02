România poate deveni cel mai mare producător de gaz din Europa, spune Eric Stab, președintele şi CEO al Engie România. Acesta a mai spus că autoritățile și mediul privat vor trebui să lucreze împreună pentru a profita de această oportunitate.

”Trebuie să ne asigurăm că restul Europei înţelege că România poate avea un rol esenţial pe continent în aceste vremuri complicate, în care toate ţările caută surse de gaz. Pentru a ajunge la acest rezultat, trebuie să colaborăm cu toţii pentru a ne asigura că se va şi întâmpla”, a declarat Eric Stab, președintele şi CEO al Engie România, în cadrul conferinței ZF Power Summit 2023.

Oportunitate istorică pentru România

Ministerul Energiei este încrezător cu privire la poziția României.

De asemenea, secretarul de stat George-Sergiu Niculescu spune că trebuie să se profite de oportunitatea istorică, ea fiind bazată și pe volumul de fonduri disponibile prin PNRR şi prin Fondul de Modernizare.

”Sumele certe care vor intra în proiecte sunt: 457 mil. euro din PNRR, 475 mil. euro din contracte semnate de minister cu Transelectrica şi, în plus, din Fondul pentru Modernizare, prin schema pentru autoconsum vor veni 550 mil. euro, din cea pentru autoconsum pentru societăţi comerciale, încă 500 mil. euro, iar din cea pentru producţie de energie din surse regenerabile pentru societăţi comerciale, tot 500 mil. euro”, spune acesta.

Potențialul României trebuie să se materializeze

Totuși, este important ca elementele să fie abordate de Guvern și de către autorități pentru ca potențialul României să se materializeze.

”Sunt de părere că dacă toate aceste modificări legislative, venite peste noapte, nu ar mai avea loc, s-ar crea premisele ca toţi investitorii şi toţi producătorii să aibă o creştere a apetitului de a investi din nou. Într-un sistem fiscal şi de taxare aşa cum este industria producătoare de petrol avem redevenţe, avem taxe suplimentare atât pe offshore, cât şi pe onshore, avem taxă suplimentară inclusiv la producţia de ţiţei. Practic, nu mai sunt bani de investiţii”, a mai spus și Oana Ijdelea, managing partener, IJDELEA & Asociaţii.

Multe dintre planurile de investiții nu trec de nivelul de proiect

Directorul general al Transelectrica, Gabriel Andronache, a anunțat că multe planuri de investiții rămân doar proiecte.

”Toată lumea spune că doreşte să investească, dar în realitate nu se instalează. În eolian România are o capacitate de 13.014 MW de peste doi ani, nu s-a instalat nimic în eolian. În fotovoltaic am început anul trecut cu 1.357 MW, am ajuns la 1.390 MW şi acum avem puţin peste capacitatea nuclearului, adică 1.419 MW”, spune acesta.

Potențialul României se vede la Bruxelles

Potențialul României se vede la Bruxelles, în timp ce Europa speră că acesta va fi valorificat până la finalul deceniului, într-un context în care tranziţia energetică şi îndepărtarea de combustibilii ruseşti nasc noi nevoi şi noi pieţe.

”La finalul acestei decade ar fi bine ca România să nu mai fie doar o ţară de potenţial, ci o ţară cu potenţial valorificat. Cred că este foarte posibil să se întâmple acest lucru dacă se demarează concret investiţiile care au fost propuse până acum, ţinând cont că ele nu sunt încă suficiente. Mai trebuie atras şi sectorul privat şi trebuie creat un cadru prin care acestuia să i se permită să investească alături de fondurile publice“, a explicat Tudor Constantinescu, consilier principal al directorului general pentru energie din cadrul Comisiei Europene.