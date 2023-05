În cadrul reuniunii inițiale a Comitetului de Monitorizare pentru Programul de Transport 2021-2027, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat joi că prin acest program România va primi 9,6 miliarde de euro din fonduri europene, bani necesari pentru dezvoltarea unei importante infrastructuri de transport.

”După buna gestionare a banilor din POIM, îmi doresc ca fondurile alocate prin Programul de Transport să reprezinte un nou model de succes şi de profesionalism al specialiştilor din minister şi din cadrul companiilor din coordonarea MTI! De aceea, astăzi (joi – n.r.) am vrut să fiu prezent la prima Reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Transport 2021-2027. Numai muncind în echipă şi cu multă dedicare vom reuşi să depăşim decalajele de dezvoltare a infrastructurii de transport din România”, a scris ministrul Sorin Grindeanu pe Facebook.

România are la dispoziție o sumă totală de 9,6 miliarde de euro prin acest program

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că România are acces la fonduri europene de 9,6 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport. Grindeanu a subliniat importanța banilor europeni în atingerea acestui obiectiv și a precizat că Comitetul de Monitorizare va juca un rol crucial în asigurarea implementării cu succes a proiectelor din diverse sectoare, precum cel rutier, feroviar (inclusiv metroul), maritim și multimodal.

”Vorbim de un program care are aproape de 10 miliarde de euro, 9,6 ca să fiu mai exact, dintre care 4,6 miliarde reprezintă fonduri nerambursabile, diferenţa de 5 fiind fonduri de la bugetul de stat.

Aceşti bani sunt absolut necesari României. Noi avem acel plan investiţional pe care l-am aprobat la sfârşitul anului 2021, un plan investiţional care a fost discutat inclusiv cu Comisia Europeană, un plan investiţional care se referă la următorii 10 ani, un plan investiţional care se duce undeva la o sumă de vreo 70 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă mult mai mult decât programele europene, fie că vorbim de ce se mai întâmplă anul ăsta prin POIM, fie că vorbim de PNRR, de POT, eventual şi de programul de după Programul de Transporturi, de CEF ş.a.m.d.

Oricum, ca să putem să implementăm acel plan investiţional aprobat în Guvern la sfârşitul anului 2021 e nevoie şi de alte surse de finanţare”, a declarat Grindeanu.

Fondurile din POIM alocate pentru 2014-2020 au fost terminate

Ministrul a mai spus ”cred că e o premieră că noi am reuşit să terminăm fondurile alocate pe exerciţiul bugetar 2014-2020, şi anume POIM, ce a avut Ministerul Transporturilor pe POIM, ştim cu toţii că mai sunt şi alte fonduri pe POIM care încă nu sunt accesate şi care – parte dintre ele – probabil la sfârşitul acestui an vor rămâne neaccesate. De aceea, împreună cu MIPE, noi am reuşit în ultimele săptămâni, terminând cele 4,5 miliarde, să primim o alocare de încă 10%, de 450 de milioane – dintre care vreo 70 de milioane deja le-am cheltuit, pe care eu cred că o să le accesăm undeva până la sfârşitul verii (…) ceea ce ne va duce în situaţia, probabil, de a mai cere nişte sume, repet, care în principiu ar rămâne necheltuite, pe apă-canal, să dau exemplu”.

În ceea ce privește sumele alocate prin Programul de Transport, ministrul Sorin Grindeanu crede că se va întâmpla la fel.

”Faptul că s-a ajuns în această situaţie la Ministerul Transporturilor arată o muncă nu doar din ultimul timp, eu zic că în ultimii ani s-a întâmplat acest lucru şi s-a mărit ritmul pentru că era nevoie.

Cu toţii ştim că avem nevoie de infrastructură în România. Din ce ştiu eu, e o premieră că s-a reuşit la Ministerul Transporturilor să se acceseze toate fondurile europene şi nu se dau bani la sfârşitul unui exerciţiu bugetar, asta e un lucru bun, şi sunt convins că şi pe viitor pe ce va însemna Programul de Transport, dacă tot vorbim de POT, vor termina mai repede cei care vor veni în viitor aceste sume, ar fi un lucru bun, mai ales că ar trebui să îndreptăm şi o anumită imagine pe care cred că o avem – aş vrea să vorbim la timpul trecut, am avut-o, la Comisie, aceea că n-avem capacitatea administrativă să cheltuim toate sumele pe care le avem la dispoziție.

Această capacitate administrativă pare că a fost îmbunătăţită atâta timp cât am reuşit să accesăm toate sumele şi sunt convins că acest lucru se va întâmpla şi pe Programul Operaţional de Transporturi (…) PT, astfel încât să ştergem această imagine nefavorabilă, dar cel mai bine această imagine se şterge când începem să le trimitem facturi spre decontare, că vorbim de PT, de PNRR sau de alte programe pe care le accesăm.

Mai trebuie – şi nu mă ascund să spun – dacă pe zona de rutier lucrurile au intrat într-un ritm normal, trebuie să întărim capacitatea administrativă pe zona feroviară, iar asta înseamnă, dincolo de calitate umană, obţii sau ai oameni care ştiu să implementeze anumite proiecte pe care trebuie să îi şi plăteşti şi astea sunt lucruri pe care va trebui să le legăm în perioada următoare, astfel încât şi pe această zonă, cea de feroviar, să recuperăm din timpul pierdut”, a conchis Grindeanu.