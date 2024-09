Într-un interviu acordat pentru Fanatik, actorul Ștefan Velniciuc ne oferă informații mai puțin cunoscute despre viața și cariera marelui Sebastian Papaiani, zis Bică. Iubit de public și admirat de numeroase femei, Papaiani a reușit mereu să răspândească bucurie în jurul său.

Ștefan Velniciuc îl descrie pe Sebastian Papaiani ca fiind un adevărat monument al cinematografiei și teatrului românesc, care a traversat viața și cariera cu o nonșalanță aparte. Deși mult mai complex decât părea, marele actor a avut un succes considerabil în rândul doamnelor și domnișoarelor.

Născut în Pitești, Sebastian Papaiani povestea într-un interviu că a avut o copilărie frumoasă, dar modestă, în cartierul său, unde se împrietenise cu toți rromii. De mic, a fost pasionat de artă, neavând nicio ocazie de a rata venirea circului în oraș sau filmele cu cowboy care rulau în acea perioadă.

“Bică Papaiani era un om care se bucura din plin de ceea ce îi oferea viața. Era un participant activ la crearea unei atmosfere atât în timpul cât și între filmări. În pauze se crea o atmosferă de relaxare, de voie bună. Făcea glume care ridicau moralul celor alături de care se afla.

Se poate spune, fără tăgadă, că a avut un mare succes la doamne. Se părea că nici lui nu-i displăcea acest lucru. La momentul acela noi umblam mult, în zone în care prezența artiștilor nu era atât de frecventă. Sigur că simpatia doamnelor și domnișoarelor se manifesta din plin.

În plus, noi am filmat la mănăstiri și, la un moment dat, am fost cazați lângă mănăstirea Agapia. Prezența lui și vivacitatea de care dădea dovadă aducea niște zâmbete tandre pe chipul măicuțelor. Exista și o oarecare sfială în fața unui om cu atât de mult farmec, din lumea mireană” a spus actorul Ștefan Velniciuc.