Ludovic Orban, premierul României, a declarat azi la B1TV că dezvoltarea țării ține de o serie de factori. În plus, acesta susține că cel mai probabil în România s-ar fi investit miliarde de euro dacă ar fi existat mână de lucru calificată și o infrastructură mai bine pusă la punct. De asemenea și criza forței de muncă este o problemă cu care se confruntă țara în acest moment.

„Dezvoltarea Romaniei tine de investitii, transfer tehnologic, inovare, cercetare, crearea unor oportunitati de investitii, crearea de locuri de munca. Una din marile frane pe care le avem, in afara de infrastructura, este criza fortei de munca, un fenomen din ce in ce mai acut resimtit de cei care conduc afacerile. S-ar fi investit probabil miliarde de euro in Romania daca ar fi existat mana de lucru calificata”, a zis Orban.

ANAF are probleme grave

Pe de altă parte, Orban a punctat și problemele de la ANAF în ceea ce privește colectarea taxelor și impozitelor. Mai exact este vorba despre faptul că informatizarea nu s-a facut deși firmele au fost obligate să-și schimbe casele de marcat.

„Dacă am fi avut un ANAF informatizat… Guvernul a obligat firmele să îşi cumpere case de marcat fiscale care au transmisie de date electronică şi au fost luate tocmai în interesul Guvernului, al ANAF-ului de avea o mai bună colectare. (…) Nu au luat în schimb servere. De doi ani şi ceva nu au luat servere, dacă vă puteţi imagina! I-au forţat pe oameni să treacă la case de marcat fiscale al căror obiectiv era nu în interesul companiilor, ci în interesul ANAF-ului de a putea obţine toate informaţiile legate de toate operaţiunile şi ei nu au luat servere.

Pe de o parte ai generat nişte cheltuieli pentru oamenii de afaceri, i-ai pus să facă o cheltuială care nu serveşte nimănui. Sigur că pe de o parte te gândeşti cine a vândut tipul ăla de case de marcat, iar pe de altă parte nu cumva este o dovadă clară a premeditării în ceea ce priveşte tolerarea evaziunii fiscale, chiar încurajarea evaziunii fiscale pentru că tu nu ţi-ai luat serverele şi în general tot softul ca să poţi să procesezi toate datele”, a afirmat Ludovic Orban, joi seară, la B1 Tv.

Te-ar putea interesa și: