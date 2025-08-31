Skimming-ul de carduri de credit este una dintre cele mai subtile forme de furt, vizând milioane de oameni la bancomate, benzinării și multe altele.

Cum depistăm dispozitivele false de citire a cardurilor bancare. Acest articol publicat de huntress.com explică ce este un skimmer, cum funcționează skimming-ul, cum să identificați un skimmer de carduri de credit și ce puteți face pentru a fi cu un pas înaintea infractorilor digitali.

Un skimmer este un dispozitiv mic pe care infractorii îl atașează la cititoare de carduri. Este conceput pentru a înregistra informații de pe banda magnetică a cardului de credit sau de debit atunci când îl utilizați pentru a plăti sau a retrage numerar. Răspunsul la „ce înseamnă skimming?” este tulburător, dar important de știut.

Skimming-ul este un tip de fraudă în care datele cardului sunt înregistrate în secret de un skimmer, apoi utilizate pentru a crea carduri contrafăcute sau pentru a facilita tranzacții neautorizate.

Skimmer-ele pot fi camuflate atât de eficient încât se amestecă în bancomate, la pompele de benzină sau chiar in sisteme de vânzare din magazine sau restaurante. Unii hoți merg chiar mai departe, adăugând camere ascunse sau tastaturi false pentru a captura în secret codul PIN. În timp ce tehnologia continuă să evolueze, la fel se întâmplă și cu skimmering-ul.

Iată cum se desfășoară skimming-ul tipic al cardului de credit:

Instalare. Un hoț atașează un skimmer peste slotul original pentru cardul de la un bancomat, o pompă de benzină sau un magazin. Skimmerul arată aproape identic cu hardware-ul real, dar nu face parte din acesta.

Capturarea datelor. Când introduceți sau glisați cardul, skimmerul citește detaliile stocate pe banda magnetică a cardului.

Furtul PIN-ului. Configurațiile sofisticate pot avea camere minuscule sau suprapuneri plasate peste tastatura bancomatului. Camerele vă înregistrează introducerea PIN-ului sau o tastatură falsă înregistrează numerele apăsate.

Recuperare. Infractorul recuperează skimmer-ul și colectează toate datele furate ale cardului sau utilizează o conexiune wireless pentru a accesa informațiile.

Activitate frauduloasă. Hoțul vă poate clona cardul sau poate folosi informațiile pentru a face achiziții online, a retrage numerar sau chiar a vinde detaliile voastre pe dark web.

Skimming-ul are succes pentru infractori, deoarece este discret și adesea trece neobservat.

Din păcate, aceste dispozitive sunt concepute pentru a se amesteca. Dar există semne de avertizare, iar un utilizator atent le poate observa:

Inspectați înainte de a plăti

Comparați cititoarele de carduri. La benzinării sau la holurile băncilor cu mai multe bancomate, verificați dacă cititorul de carduri pe care urmează să îl utilizați arată diferit de altele din apropiere. Skimmerele ies adesea în afară, par mai voluminoase sau au o culoare sau un finisaj diferit.

Verificați dacă banda de siguranță este deteriorată. Multe pompe de benzină folosesc bandă de siguranță sau sigilii peste punctele de intrare. Dacă banda este ruptă sau pare a fi deteriorată, nu utilizați terminalul.

Mișcați componentele. Cititoarele de carduri și tastaturile reale sunt bine fixate. Dacă ceva se simte slăbit, se mișcă sau pare nealiniat, ar putea fi un skimmer.

Căutați dispozitive suplimentare. Camerele ascunse sau lentilele cu orificiu stenopic deasupra tastaturii se îmbină adesea cu designul bancomatului.

Superpoziție falsă pentru cititor de carduri. Aceasta acoperă și se ascunde deasupra slotului real pentru card.

Superpoziție falsă pentru tastatură. Aceasta înregistrează apăsările de taste deasupra tastaturii reale.

Camere mici cu orificiu stenopic. Acestea sunt adesea ascunse deasupra sau lângă tastatură pentru a vă înregistra codul PIN.

Fotografiile de la incidente reale arată o diferență subtilă, dar clară, între un cititor de carduri autentic și unul cu un skimmer atașat. Skimmerul apare adesea ridicat și poate acoperi luminile LED sau săgețile.

Skimming-ul nu se limitează la bancomate sau pompe de benzină. Iată unde trebuie să fiți vigilenți:

Restaurante și magazine de vânzare cu amănuntul. Dacă personalul vă ia cardul în loc să îl proceseze în fața voastră, există riscul ca acesta să îl treacă printr-un skimmer portabil.

Terminale POS (punct de vânzare) false. Infractorii pot înlocui un cititor de carduri la casă cu unul compromis.

Skimmere portabile. Aceste dispozitive alimentate cu baterii sunt suficient de mici pentru a încăpea într-un buzunar și pot fi utilizate rapid și discret.

Dacă informațiile cardului sunt furate, consecințele pot varia de la câteva plăți neautorizate până la mii de dolari în fraudă. Înainte să cedezi și să intri în panică, iată ce se întâmplă de obicei:

Tranzacții neautorizate. Hoții pot face achiziții sau retrageri de bani de la bancomat folosind informațiile cardului tău.

Clonarea cardului. Cu datele benzii magnetice și codul PIN, infractorii pot crea carduri contrafăcute și îți pot goli contul bancar.

Vânzarea datelor. Unii hoți îți vând datele pe piețele dark web.

Majoritatea cardurilor de credit vin cu politici de răspundere zero, așa că nu vei fi responsabil pentru plățile frauduloase atâta timp cât le raportezi rapid. Băncile emit de obicei un card nou și rambursează fondurile pierdute după investigare. Ar trebui să verifici întotdeauna cu instituția financiară cum să raportezi o plăți frauduloasă.