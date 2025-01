Gheorghe Dinică, un nume emblematic în cultura română, ar fi împlinit astăzi 91 de ani. Născut pe 1 ianuarie 1934 în București, a fost unul dintre cei mai iubiți și respectați actori români, având o carieră deosebită în teatru și film.

A jucat în peste 70 de filme și a fost apreciat atât pentru talentul său, cât și pentru carisma de care dădea dovadă pe scenă. De-a lungul decadelor, publicul nu a uitat niciodată rolurile sale și impactul pe care l-a avut în lumea artistică.

Dinică a început să se afirme în lumea teatrului încă din adolescență, fiind atras de acest domeniu încă de la vârsta de 17 ani. În 1957, a intrat la Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică din București, unde a studiat sub îndrumarea unor profesori de renume, cum ar fi Dina Cocea și Ion Cojar.

A absolvit în 1961 și, imediat după aceea, a obținut un rol important pe scenă, interpretând personajul inspectorului Goole în piesa „Inspectorul de poliție”.

De-a lungul carierei sale, Dinică a jucat la cele mai prestigioase teatre din România: Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra și Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București. Talentul său a fost recunoscut încă de la început, iar, în ciuda dificultăților de început, și-a construit un nume solid în lumea artistică.

A încercat de trei ori să intre la Teatru, însă nu a vorbit niciodată în interviuri despre cum a resimțit faptul că nu a reușit din prima. La cursuri, a fost îndrumat de profesoara Dina Cocea și de asistentul Ion Cojar.

În ceea ce privește cinematografia, Gheorghe Dinică a debutat în 1963 cu rolul din filmul „Străinul”, adaptare a romanului lui Titus Popovici. A fost distribuit în numeroase producții cinematografice, având adesea roluri de antierou, ceea ce i-a conferit faima de „cel mai mare rău al cinematografiei românești”.

Un alt moment semnificativ din cariera sa a fost legat de un interviu în care actorul spunea că, deși iubea teatrul, filmul a fost cel care l-a captivat definitiv.

„Fiecare om trăieşte cum îşi alege. Pe mine m-a câştigat definitiv filmul. Mă uitam la cinematograf şi îi vedeam pe marii actori americani şi uşor-uşor am intrat în această lume. Dar am făcut şi film şi teatru cu pasiune”, a mărturisit Dinică.

De-a lungul carierei sale, Gheorghe Dinică a lăsat în urmă roluri memorabile și replici care au rămas adânc întipărite în memoria publicului. În filmul „Filantropica”, a spus una dintre cele mai celebre replici ale sale:

Această replică, alături de multe altele, a consolidat statutul său de mare actor al cinematografiei românești.

Un romantic cu gesturi inedite În afacerea sa personală, Gheorghe Dinică s-a dovedit a fi un romantic, dar cu un stil propriu. Gabriela Dinică, soția sa, povestea într-un interviu că actorul nu s-a „cerut” direct de la început.

De fapt, ei au ajuns să se căsătorească după ce un ziar a publicat un articol care anunța că Gheorghe Dinică se căsătorește. Actorul a răspuns atunci cu o propunere neașteptată:

„La început, Gheorghe a stat aşa, s-a uitat, şi-apoi a zis: „Hai, mă, să ne căsătorim, să nu-i facem pe ăştia de râs!“. Aşa ne-am căsătorit. Am mers imediat, ne-am programat, ne-a căsătorit primarul de la Sectorul 1.

Am fost numai noi doi şi persoana care ne-a făcut cunoştinţă, care ne-a făcut şi poze când am ieşit. Am mers la un restaurant, am venit acasă şi abia apoi am sunat-o pe soră-mea”, a spus Gabriela Dinică într-un interviu pentu Adevărul.