Robert Negoiță iese definitiv din politică? Gabriela Firea nu iartă: Nu mă pot întoarce

După momentele dure dintre Robert Negoiță și Gabriela Firea din 2020, din campania pentru locale, cei doi încă se află în mijlocul unei dispute. Negoiță, plecat din PSD, a vrut să revină în partid și a negociat cu toți liderii formațiunii. Totuși, nașa lui nu l-a iertat pentru acuzațiile din campanie, care au costat-o fotoliul de primar.

„Nu mă întorc în PSD! Am fost la masă cu domnul Ciolacu, Tudose, Grindeanu. Am vorbit cu domnul Paul Stănescu, cu Vasile Dîncu, am convenit o formă de colaborare, de fuziune. Am bătut palma, dar nu a vrut doamna Firea. Așa mi s-a spus, că nu mă pot întoarce pentru că nu vrea doamna Firea. Nu exclud să ies definitiv din politică”, a spus Robert Negoiță în emisiunea lui Victor Ciutacu, la România TV.

Plângerea penală depusă de Robert Negoiță

Anterior, Robert Negoiţă a depus plângere penală împotriva unor angajaţi ai companiilor autorităţii locale plătiţi fără să muncească. Anunțul făcut de primarul Sectorului 3 a fost făcut pe Facebook. Robert Negoiță a spus că a depus o plângere penală pentru fals, uz de fals şi delapidare împotriva unor angajaţi care iau salariul fără să treacă pe la muncă.

„PeNaLii de la sectorul 3 delapidează bugetul primăriei. Chiar așa, ați citit foarte bine.Varianta scurtă? Băieții aștia de coloratură galbenă și-au instalat frumos favoriții, oameni de bază în organizația locală a PNL (unul prim-vicepreședinte, altul vicepreședinte PNL Sector 3), pe diferite funcții în societățile subordonate Consiliului Local Sector 3. Este vorba de Smart City Invest S3 SRL și Algorithm Residential S3 SRL, iar respectivii sunt Cuturela Cristian Sandu și Nițu Cătălin.

Ok, veți spune, și care e marea problemă aici? Că poate oamenii au CV-uri impresionate, au niște rezultate la activ sau au venit cu niște programe și propuneri interesante, poate vor pe bune să muncească și să facă treabă. Păi, ar fi fost bine să fie așa. Mereu i-am încurajat pe cei cu dorința de a munci, de a se implica, de a face și, o recunosc public pentru a mia oară, factorul politic NU a avut greutate, cel puțin în ceea ce mă privește, atunci când a fost vorba de a face echipă cu oameni responsabili, competenți, implicați și cu dorința de a face ceva pentru comunitate.

Dar, din păcate, spun gurile rele și a ajuns și pe la urechile mele informația, favoriții aceștia, cu funcții mari prin PNL Sector 3, au dovedit că au înclinații doar pentru… statut și poziții, nu și pentru munca propriu-zisă sau măcar pentru… prezența la birou. Pe românește? Nici nu prea au dat pe la serviciu și nici pe la telefon nu au fost de găsit. Un fel de management remote, dar cam prea remote. Adică în lipsă totală.

Salariul? Păi l-au luat, normal. Cam cât? Păi undeva la 2.500. De Euro. Pentru ce? Asta mă întreb și eu și cred că ne întrebăm cu toții. Mai ales că nici pe la locul de muncă nu au trecut. Așa că azi am depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 o plângere penală pentru ca anchetatorii să verifice ce este pe la aceste societăți și să dispună măsurile care se impun.

Nu facem noi justiție, că nu e treaba primarului sau a primăriei să facă asta. Dar e treaba noastră să semnalăm când apar lucruri necurate la mijloc. Mai ales când în acel “mijloc” sunt implicați bani publici”, a scris Robert Negoiță pe Facebook.

Funcția pentru care a fost numită Gabriela Firea

Amintim că Gabriela Firea este ministrul desemnat al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse, în Guvernul Ciucă.

„Este un minister foarte greu. Cred că am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine. Eu cred că orice om, dar mai ales om politic, trebuie să se cunoască bine şi să aibă şi simţul ridicolului. Să ştie unde este potrivit, unde nu este potrivit. Eu consider că în echipa social-democrată am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine în acest domeniu. Sunt şi eu membru al Comisiei de Muncă, Familie şi Protecţie Socială a Senatului, dar cred că în acest domeniu mai am multe de învăţat”, a declarat Gabriela Firea.