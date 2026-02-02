Inaugurarea „Service Hub Satu Mare”, programată la începutul anului 2026, răspunde unei dintre cele mai mari vulnerabilități ale armatei ucrainene: timpul de indisponibilitate a echipamentelor avariate pe front.

Amplasarea facilității în imediata vecinătate a graniței cu Ucraina elimină necesitatea transportului blindatelor pe mii de kilometri către fabricile din Germania, permițând astfel o rotație rapidă a tehnicii pe câmpul de luptă.

Eficiența centrului se datorează conceptului modular și standardizat introdus de Rheinmetall, care permite adaptarea rapidă a capacității de ridicare și a spațiilor de depozitare în funcție de complexitatea daunelor raportate. Structurile prefabricate utilizate au permis construirea facilității în doar câteva săptămâni.

Centrul de service Satu Mare este complet echipat pentru repararea daunelor provocate de luptă și pentru asigurarea disponibilității operaționale a vehiculelor Marder livrate Ucrainei. Standardizarea echipamentelor și a atelierului permite utilizarea rapidă și concomitentă a centrului, iar capacitatea de ridicare și spațiile de depozitare pot fi ajustate în funcție de necesități. Obiectivul principal al acestei modularități este menținerea unei disponibilități operaționale rapide la nivel mondial.

Importanța strategică a locației este subliniată de numărul mare de blindate Marder aflate deja în dotarea Ucrainei. Germania a furnizat peste 250 de astfel de vehicule, la care se adaugă loturi suplimentare din stocurile Chile prin mecanismul „ring exchange”. Având în vedere uzura și avariile produse de mine sau focul artileriei rusești, proximitatea unui punct de reparații devine esențială. Capacitatea operațională a Ucrainei depinde acum mai mult de menținerea funcțională a unităților existente decât de numărul total de vehicule primite. Hub-ul de la Satu Mare răspunde acestei nevoi prin reducerea lanțului logistic.

„Centrul de service Satu Mare este un centru de reparații situat în imediata vecinătate a frontierei cu Ucraina, în partea de nord a României. Aici a fost înființat într-un timp foarte scurt un amplasament complet echipat pentru repararea daunelor provocate de luptă (BDR), pentru a asigura disponibilitatea operațională a vehiculului de luptă integrat Marder livrat Ucrainei de către Rheinmetall. Pentru a asigura utilizarea rapidă și concomitentă a centrului de servicii, RLS a introdus standardizarea conceptului și echipamentelor atelierului. În funcție de cerințe și de sistemele care necesită reparații, capacitatea de ridicare a macaralei sau capacitățile de depozitare pot fi adaptate. Scopul acestei standardizări și modularități este de a asigura o disponibilitate operațională rapidă la nivel mondial. Acest lucru a fost realizat pentru Centrul de Servicii din România în câteva săptămâni de la plasarea comenzii inițiale”, arată informațiile publicate pe pagina oficială a Rheinmetall.

Facilitatea este configurată să deservescă o gamă largă de echipamente grele utilizate de armata ucraineană, inclusiv tancurile Leopard 2 și Challenger, camioanele militare și transportoarele blindate Fuchs. Prin centralizarea acestor servicii într-o locație securizată pe teritoriul României, stat membru NATO, poziția țării pe flancul estic este consolidată. Această integrare a serviciilor de mentenanță aproape de zona de conflict marchează o maturizare a strategiei de asistență militară, trecând de la simpla livrare de armament la construirea unei infrastructuri de sprijin durabile.

Prezența Rheinmetall în județul Satu Mare are și implicații majore pentru industria locală de apărare și securitatea regională. Facilitatea servește drept nod tehnologic, permițând transferul de expertiză către structurile logistice regionale. Sistemul modular permite extinderea rapidă a centrului în cazul escaladării conflictului sau pentru reparația unor sisteme noi, precum vehiculele de luptă Puma, care vor înlocui treptat flota Marder a armatei germane. Astfel, Satu Mare devine un punct activ și critic al arhitecturii de apărare europene, asigurând menținerea eficienței tehnologiei militare occidentale pe câmpul de luptă prin intervenții tehnice rapide și de înaltă precizie.