Grupul BCR: Rezultate în primele 9 luni din 2024

Rezumat: Deschiși pentru oameni și afaceri cu impact

Creșterea creditelor: La 30 septembrie 2024, portofoliul de credite nete acordate de BCR a crescut cu 13,3% față de anul trecut.

Credite noi: În primele nouă luni din 2024, BCR a acordat credite noi în valoare de 12,4 miliarde de lei pentru persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi. Creditele ipotecare standard (Casa Mea) au crescut cu 10,1%, iar creditele de consum negarantate (inclusiv carduri de credit) au crescut cu 50,2%. De asemenea, creditele pentru microîntreprinderi au crescut cu 27,9%.

Credite corporate: BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 10,5 miliarde de lei, din care aproape 29% sunt destinate investițiilor.

Sprijin pentru afaceri: Peste 5.200 de companii, atât IMM-uri cât și mari, au fost finanțate, contribuind la crearea a aproximativ 250.000 de locuri de muncă.

Digitalizare accelerată

Utilizatori ai aplicației George: 2,47 milioane de oameni folosesc ecosistemul digital George (internet banking și mobile banking), dintre care aproape 2,1 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației mobile, cu o creștere de 16% față de anul trecut.

Produse digitale: 87% din produsele BCR pentru persoane fizice (conturi curente, credite ipotecare și de consum etc.) au fost oferite complet digital în primele nouă luni din 2024. BCR este singura bancă din România care oferă credite ipotecare complet digitale prin aplicația George.

George pentru afaceri: Peste 160.000 de companii folosesc platforma George pentru afaceri. În primele nouă luni, mai mult de 70% dintre clienții eligibili au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding, iar aproape 70% din creditele pentru microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă

Finanțări verzi: BCR a oferit finanțări verzi corporate de peste 1.960 milioane de lei (aproximativ 392 milioane de euro), un volum de șase ori mai mare față de aceeași perioadă din 2023. Peste 50% din aceste finanțări sunt destinate proiectelor de energie regenerabilă.

Credite pentru locuințe eficiente energetic: BCR a acordat, în perioada 1-9 2024, credite în valoare de mai mult de 1.160 milioane de lei (232 milioane de euro) pentru achiziția de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A și B. Produsul ipotecar Casa Mea Natura a constituit 62% din creditele ipotecare noi acordate în această perioadă.

Profit net: Grupul BCR a înregistrat un profit net de 2.217 milioane de lei (446 milioane de euro) în primele nouă luni din 2024.

„Învățăm în permanență ce contează pentru clienții noștri și pentru români. Și, împreună, învățăm cum să conducem conversația despre bani pentru a construi prosperitate în fiecare comunitate și pentru fiecare dintre noi. Rezultatele noastre sunt direct legate de experiența pe care reușim să o oferim și de impactul pe care îl creăm în societate. Ne încurajează cei peste 1,5 milioane de români care au trecut prin programele BCR de educație financiară – Școala de Bani și Financial Coaching. De asemenea, contăm pe investițiile în digitalizarea operațiunilor, care ne-au ajutat să facem banking-ul accesibil oriunde și oricând, dar și pe cele peste 5.200 de proiecte și antreprenori pe care i-am susținut și finanțat în primele nouă luni ale anului. Calitatea activelor și extinderea bilanțului în sectoare strategice – așa cum sunt energia, agricultura și producția industrială – ne confirmă încrederea de care beneficiem din partea celor ce creează valoare în România, oameni alături de care gândim și dezvoltăm viitor”, a explicat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, potrivit unui comunicat de presă.

Grijă pentru comunitate

Donații pentru educație: BCR a donat 200.000 de euro pentru Fundația Comunitară Galați, în sprijinul comunității afectate de inundații. Această sumă se adaugă celor 200.000 de euro pe care clienții BCR i-au donat prin platforma George. Banii vor fi folosiți pentru a ajuta copiii din localitățile afectate să continue educația, prin reabilitarea școlilor și furnizarea de materiale didactice.

Educație financiară pentru toți

Programe de educație financiară: Aproximativ 1,43 milioane de români au participat la programele de educație financiară ale BCR, cum ar fi „Școala de Bani” și „Coaching Financiar”.

Școala de Bani: Peste 742.000 de oameni, inclusiv copii și tineri, au absolvit acest program, care a fost lansat în 2016. În primele nouă luni din 2024, mai mult de 97.000 de persoane au urmat cursuri. Acest program îi ajută pe români să-și îmbunătățească relația cu banii și să ia decizii financiare mai bune.

Coaching Financiar: Aproape 690.000 de persoane au primit planuri financiare personalizate, dintre care peste 316.000 doar în primele nouă luni din 2024. Cei care au beneficiat de consiliere financiară au reușit să-și schimbe obiceiurile de economisire și să se pregătească pentru situații neprevăzute. Aproape 58% dintre cei care au primit coaching au stabilit ca obiectiv construirea unui fond de urgență.

Programul „Bună Ziua, Schimbare!”: În 2024, BCR a continuat programul pentru a ajuta la creșterea gradului de bancarizare și incluziune financiară. Unitatea mobilă BCR a parcurs peste 3.900 de kilometri, ajungând în nouă localități din România pentru a oferi acces la servicii bancare și ateliere de educație financiară.

Digitalizare și interacțiuni mai bune cu clienții

Vânzări digitale record: În primele nouă luni din 2024, BCR a avut rezultate remarcabile în vânzările digitale:

95% din creditele de consum au fost acordate complet online.

98% din cardurile de credit și 100% din produsele de tip descoperit de cont au fost oferite digital.

99% din conturile de economii și peste 90% din depozite au fost vândute online.

92% din produsele de asigurare au fost achiziționate digital.

Programul George Moneyback: Clienții BCR au primit peste 30 milioane de lei prin acest program de loialitate care oferă bani înapoi pentru plățile cu cardul. George Moneyback are acum peste 1,3 milioane de utilizatori, cu o creștere de 25% față de anul trecut.

Plăți digitale în transportul public: Au fost înregistrate peste 184 milioane de plăți digitale în transportul public în ultimii cinci ani, dintre care mai mult de 45 milioane în primele nouă luni din 2024, o creștere de 17% față de anul trecut. BCR a implementat plățile contactless în 18 orașe din România.

Sistemul de plată inteligent la aeroport: De la implementarea sistemului de plată pentru parcările de la Aeroportul Henri Coandă, au fost realizate peste 2,3 milioane de tranzacții, în valoare de 63 milioane lei. Acest sistem permite plăți rapide și simple contactless.

Hub-uri noi: BCR a deschis 7 hub-uri noi în diverse orașe, transformând agențiile bancare în centre de dialog financiar, modernizând spațiile și echipându-le cu tehnologie de vârf.

Îmbunătățirea Contact Center-ului: BCR investește în dezvoltarea Contact Center-ului pentru a oferi clienților accesibilitate și suport. Din peste 1,5 milioane de apeluri din primele nouă luni din 2024, peste 800.000 au fost gestionate prin chatbot-ul ADA. Mai mult de 650.000 de clienți s-au autentificat simplu și rapid din platforma George sau prin Voice ID.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 12,4 miliarde de lei în 1-9 2024. Stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 10,1% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 50,2% an pe an. De asemenea, stocul de credite acordate microîntreprinderilor a înregistrat o creștere de 27,9% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 10,5 miliarde de lei în primele nouă luni din 2024, dintre care aproximativ 29% sunt destinate investițiilor.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing a ajuns în T3 2024 la o valoare de 4,54 miliarde de lei (913 milioane de euro), cu o creștere de 13% comparativ cu perioada similară a anului 2023. Subsidiara de leasing a BCR a continuat susținerea mediului antreprenorial românesc și a înregistrat cele mai solide creșteri în sectorul de construcții, transporturi, servicii medicale și comerț.

Anul acesta, BCR Leasing a accelerat transformarea digitală și a lansat eBCR Leasing, prima soluție de leasing financiar auto 100% online, din România, destinată întreprinderilor cu asociat unic. Platforma permite antreprenorilor să acceseze soluția de leasing financiar auto simplu, rapid și sigur, eliminând necesitatea deplasării la sediile finanțatorului. Tot pentru susținerea antreprenorilor a fost lansată și Lease EduFin, o inițiativă destinată educației financiare despre leasing, disponibilă pe www.bcrleasing.ro, prin care aceștia pot accesa informații utile și actualizate despre soluțiile de finanțare, costuri și beneficii, dar și despre ce presupune accesarea și gestionarea leasing-ului financiar. În plus, LEA, chatbot-ul AI disponibil 24/7 pe site-ul BCR Leasing, a facilitat accesul rapid la informații și servicii, ajutând clienții să-și gestioneze relația de leasing într-un mod mai simplu. Până în prezent, 85% dintre clienții BCR Leasing, indiferent de structura de acționariat, au parcurs procesul de actualizare a datelor personale 100% online, direct din LEA.

La 30 septembrie, BCR Social Finance a finanțat peste 1.400 de microîntreprinderi și 25 de ONG-uri, susținând peste 3.100 locuri de muncă. În plus, în primele nouă luni ale anului, BCR Social Finance IFN S.A. a acordat 300 credite StudyUP pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susținând educația pe tot parcursul de viață. De asemenea, BCR prin echipa Social Banking a acordat finanțări în valoare de 2,2 milioane de euro către organizațiile cu impact social. Aceste finanțări au susținut Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) stabilite de Organizația Națiunilor Unite, având impact pentru 1.000 de beneficiari.

AmpliFY ONG, inițiativa BCR Social Finance și Launch Romania, cu sprijinul BCR, Bursa Binelui și ERSTE Foundation, care a fost lansată în decembrie 2023, cu scopul de a susține dezvoltarea mediului ONG din România, a ajuns deja la peste 1.300 de organizații din sectorul non-profit și de impact, care s-au înscris în comunitate și au participat la evenimente fizice sau online. În cadrul AmpliFY ONG au avut loc 15 workshop-uri online și nouă evenimente de comunitate, în patru orașe din România: București, Oradea, Craiova și Suceava. Cel mai recent eveniment, „Connecting for non-formal education” în colaborare cu Eematico și NGO Academy, a fost creat ca un eveniment vertical și a strâns 80 de reprezentanți ai ONG-urilor din zona de educație non-formală, profesori din sectorul public și privat, directori de cluburi de copii și antreprenori din zona de educație non-formală.

Performanța financiară a Grupului BCR în 1-9 2024

BCR a realizat un profit net de 2.217 milioane de lei (446 milioane de euro) în 1-9 2024, în creștere cu 30,6% față de 1.698 milioane de lei (344 milioane de euro) în 1-9 2023, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de un volum mai mare de afaceri cu clienții.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 22,2% până la 2.841 milioane de lei (571 milioane de euro) în 1-9 2024, de la 2.324 milioane de lei (471 milioane de euro) în 1-9 2023, pe fondul unei creșteri puternice a veniturilor operaționale și o bună gestionare a cheltuielilor operaționale.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 19,5% până la 3.190 milioane de lei (641 milioane de euro) în 1-9 2024, de la 2.671 milioane de lei (541 milioane de euro) în 1-9 2023, determinat de un volum mai mare de business.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 12,9% până la 817 milioane de lei (164 milioane de euro) în 1-9 2024, de la 724 milioane de lei (147 milioane de euro) în 1-9 2023, determinat de un volum mai mare de tranzacții.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 2,9% până la 413 milioane de lei (83 milioane de euro) în 1-9 2024, de la 402 milioane de lei (81 milioane de euro) în 1-9 2023.

Venitul operațional a crescut cu 16,2% până la 4.461 milioane de lei (897 milioane de euro) în 1-9 2024, de la 3.839 milioane de lei (777 milioane de euro) în 1-9 2023, determinat de toate componentele principale de venit.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.620 milioane de lei (326 milioane de euro) în 1-9 2024, în creștere cu 7,0% în comparație cu 1.514 milioane de lei (307 milioane de euro) în 1-9 2023, determinat de alte cheltuieli administrative mai mari, în principal IT, consultanță și cheltuieli de marketing, în timp ce cheltuielile cu personalul au scăzut. În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 36,3% în 1-9 2024, față de 39,4% în 1-9 2023.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o eliberare netă de provizion de 63 milioane de lei (13 milioane de euro) în 1-9 2024, comparativ cu o alocare de provizion de 189 milioane de lei (38 milioane de euro) în 1-9 2023. Acest rezultat a fost determinat de actualizarea metodologiei pentru diferitele ponderi asociate scenariilor utilizate în calculul provizioanelor de risc de credit.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,7% în septembrie 2024, în scădere față de nivelul de 2,9% înregistrat în decembrie 2023. Această evoluție reflectă creșterea creditelor acordate clienților, precum și recuperările, creditele redevenite performante precum și creditele neperformante scoase din bilanț de pe ambele segmente retail și corporate, care au compensat parțial formarea de noi credite neperformante. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 163,7% în septembrie 2024.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 23,5% în august 2024, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 23,0% (Grup BCR, după capitalizarea profitului) în decembrie 2023 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 9,3% până la 64.217 milioane de lei (12.907 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2024 de la 58.743 milioane de lei (11.806 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023, susținute în principal de creșterea puternică a creditării retail.

Depozitele de la clienți au crescut cu 11,9% până la 87.790 milioane de lei (17.645 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2024 de la 78.482 milioane de lei (15.773 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023, susținute atât de creșterea depozitelor corporate, cât și a celor retail.