Rezultatele primului semestru pentru Alpha Bank în România reflectă o performanță financiară robustă și o dinamică comercială solidă. Astfel, potrivit unui rezumat al semestrului I al anului 2021, profitul înainte de impozitare (PBT) s-a situat la 10,6 milioane euro, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, costul riscului a scăzut semnificativ, reflectând reziliența portofoliului pe parcursul pandemiei Covid-19, precum și îmbunătățirea indicatorilor macroeconomici. Mai mult, veniturile din comisioane au înregistrat o îmbunătățire semnificativă atenuând impactul ratelor de dobândă scăzute. În același timp, activitatea comercială a continuat să crească, pe fondul impulsului puternic înregistrat în primul trimestru al anului. Creditarea a crescut într-un ritm susținut pe toate liniile de business. Capitalizarea și lichiditatea s-au menținut la niveluri ridicate, peste cerințele de reglementare, transmite Alpha Bank într-un comunicat remis pe adresa redacției.

Ce s-a întâmplat cu activitatea Alpha Bank în primele 6 luni

Activitatea de creditare a crescut într-un ritm susținut în semestrul I, pe măsură ce activitatea economică s-a intensificat și PIB-ul a început să recupereze decalajul față de nivelurile de dinainte de criză. Astfel, pe fondul cererii crescute din piață, activitatea noastră comercială s-a îmbunătățit în mod semnificativ, segmentul creditelor ipotecare și a celor de consum înregistrând cea mai bună performanță din ultimul deceniu. În plus, și creditarea persoanelor juridice a înregistrat performanțe notabile, atât pe segmentul întreprinderilor mici și mijlocii, cât și al companiilor mari. Astfel, Alpha Bank Romania a participat în semestrul I la sindicalizări semnificative, atât în sectorul retail, cât și pe piața energiei verzi. De asemenea, ne-am reafirmat contribuția în susținerea redresării economice aderând la cele mai importante programe de sprijin guvernamental pentru depășirea efectelor negative ale pandemiei Covid-19.

Am continuat să ne consolidăm poziția pe piața locală de plăți, conform valorilor și strategiei noastre, devenind prima bancă ce oferă soluții complete de plată prin intermediul terminalelor noastre POS, cu carduri emise sub siglele celor mai importante organizații de plată din lume: Visa, Mastercard, Union Pay și American Express. În plus, soluția noastră de plăți instant bazată pe tehnologiile Visa Direct și Mastercard Money Send continuă să câștige teren în piață, printre cei care au implementat-o regăsindu-se unii dintre cei mai importanți jucători din sectorul retail.

Totodată, am continuat să extindem infrastructura self service și ne-am extins rețeaua de echipamente multifuncționale (ATM 24 Banking), punând această tehnologie la dispoziția clienților în mai mult de 50% din rețeaua noastră. În plus, pentru a îmbunătăți asistența oferită și a satisface cererile clienților noștri, am extins programul de lucru al call center-ului pentru a acoperi și zilele de sâmbătă.

Calitatea remarcabilă a portofoliului nostru de credite ipotecare a fost recunoscută și de agenția de rating Moody’s Investor Services, care a crescut rating-ul Obligațiunilor Ipotecare emise de Alpha Bank Romania la A3, unul dintre cele mai mari rating-uri acordate de Moody’s pe piața din România.

Rezultatele financiare ale primului semestru:

La finalul primului semestru, portofoliul de credite al Alpha Bank în Romania s-a situat la 2,7 miliarde euro, la aproape același nivel ca anul precedent, activitatea de creditare susținută fiind contrabalansată de un nivel ridicat al rambursărilor. Acordarea de credite ipotecare a crescut cu 59% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce volumul de credite de consum noi s-a dublat față de anul anterior. În ceea ce privește persoanele juridice, dinamica pozitivă a pieței, precum și implicarea noastră activă în cele mai importante programe de sprijin guvernamental, au creat premisele pentru o creștere semnificativă atât pe segmentul IMM-urilor (+26% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior), cât și pe cel al companiilor mari (+70% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior). În același timp, depozitele atrase de la clienți au rămas relativ stabile, situându-se la 2,5 miliarde euro.

Profitul înainte de impozitare a ajuns la 10,6 milioane euro, creșterea înregistrată față de aceeași perioadă a anului trecut fiind pozitiv influențată de reducerea costului riscului. Nivelul redus al provizioanelor înregistrate în semestrul I 2021 reflectă reziliența portofoliului nostru în timpul pandemiei Covid-19, precum și îmbunătățirea indicatorilor macroeconomici. La nivel operațional, creșterea solidă a veniturilor din comisioane a atenuat impactul negativ al ratelor de dobândă scăzute.

Despre Alpha Bank România

Alpha Bank România este o instituție financiară aflată printre 10 bănci din țară, cu o prezență la nivel național de peste 20 de ani. Oferim o gamă largă de servicii și produse moderne pentru persoane fizice, precum și pentru IMM-uri și segmentul corporativ. Suntem una dintre instituțiile financiare care a inovat sectorul bancar din România, fiind prima bancă ce a introdus în cadrul ofertei sale creditele pentru locuințe. Alpha Bank Romania este membră a Alpha Bank Group, unul dintre cele mai mari grupuri bancare și financiare din Grecia. În 1993, Alpha Bank Group, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au înființat Banca București SA, ca bancă comercială, redenumită în anul 2000 Alpha Bank România.