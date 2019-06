Totodată, Teodorovici, şi-a exprimat convingerea că noul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu, va recupera întârzierile pe partea de colectare venituri.

„Această numire a doamnei Călugăreanu, noul preşedinte al ANAF, este o decizie pe care mi-o asum în întregime. Este un coleg care ştie foarte bine sistemul, este o persoana din sistem. Am siguranţa că va recupera întârzierile din partea de colectare venituri de la ANAF. În schimb, ce am promis şi anul trecut, proiecte mari cum ar fi securizarea vămilor, trafic control, case de marcat, sistemul IT, toate acestea se vor închide ca şi subiect cel târziu până anul viitor la final. Desigur, multe dintre ele vor fi făcute şi în acest an. Partea de colectare va creşte. A rămas aşa obiectivul impus în acest an pentru ANAF, adică 28% din PIB veniturile pe care ANAF le aduce, luate în calcul, dar obligaţia este 30% din PIB să aducă în acest an. Este un obiectiv pentru care vom lupta până în ultima zi a acestui an”, a mai afirmat şeful de la Finanţe.

