Adrian Marinescu, medic infecționist la Spitalul Matei Balș a vorbit despre eficiența vaccinului anti COVID și despre când ar putea lua sfârșit pandemia în România.

Duminică, țara noastră a împlini 21 de zile de când primele vaccinuri anti-covid au fost administrate. Astfel, cadrele medicale imunizate în prima fază a campaniei de vaccinare au fost nevoite să se vaccineze astăzi și cu cea de a doua doză.

Medicul Adrian Marinescu a vorbit la Pro Tv despre cum se va desfășura cea de a doua etapă a campaniei de vaccinare și după cât timp se poate spune că o persoană este imună în fața noului coronavirus. Acesta a spus că se simte bine după vaccinare și nu a avut niciun fel de reacție după injectare.

”E până la urmă un gest de normalitate, pentru mine ce a însemnat vaccinarea se încheie astăzi și mă aștept cam într-o săptămână să am efectul maxim al vaccinării. Mă simt foarte bine, nu am avut nici măcar acele reacții care țin de locul de injectare, nici la primul vaccin și nici la al doilea, este adevărat că am avut onoarea să mă vaccineze domnul profesor Streinu, care are o mână de aur”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

Tot mai mulți români se vaccinează anti COVID

Totodată, el a mai subliniat faptul că tot mai multe persoane se vaccinează împotriva noului coronavirus. În ceea ce privește imunizarea acestora, acest lucru va dura aproximativ zece zile.

”Cu siguranță că se vor schimba definițiile de caz, într-un interval destul de scurt, doar că avem nevoie ca această vaccinare să fie totuși extinsă. Numărul celor care se vaccinează este mare în fiecare zi. Imunizarea începe la aproximativ 10 zile de la prima imunizare, dar efectul maxim îl vom avea la o săptămână după a doua administrare”, a completat Marinescu.

Când ne întoarcem la normalitate

Medicul a vorbit și despre normalitate. El a subliniat faptul că dacă românii își doresc să se întoarcă la normalitate cât mai repede, trebuie să se vaccineze neapărat. Adrian Marinescu a mai precizat că dacă totul merge bine, este posibil ca după perioada verii, România să se întoarcă la normal.