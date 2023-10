Gabi Tamaș se retrage definitiv din fotbal! Și-a anunțat retragerea vineri, 27 octombrie 2023, în cadrul unei conferințe de presă. A fost o zi tristă pentru el.

Este nevoit să se despartă de pasiunea sa: fotbalul, la doar 39 de ani. Din punct de vedere fizic, mai poate juca cinci ani. Din punct de vedere psihic, însă, este timpul să se retragă de pe terenul de fotbal.

A fost mereu o fire emotivă. Se întorcea acasă plângând pentru că, deși punea suflet în tot ce făcea, nu vedea roadele muncii sale. L-au afectat mult și articolele scrise despre el.

În tinerețe, punea mult la suflet, acum, pune și mai mult la suflet, de aceea, a decis să se retragă definitiv. Nu a luat această decizie din cauza vreunei cerți cu Lincar sau cu Tănase.

„Azi e o zi cam tristă pentru mine. Poate și pentru voi, că nu mai aveți ce să scrieți. E foarte dificil să te desparți de lucrul pe care-l iubești cel mai mult, când ești în fotbal de o viață. Vine și ziua asta, când te desparți. Dar voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul cum pot. În primul rând vreau să-i mulțumesc tatălui meu, care m-a dus la fotbal.

Psihic nu mai pot juca! Fizic aș mai putea 5-6 ani. Când ajungi să plângi în casă pentru că pui suflet, dar nu vezi roadele, nu ești bine. Degeaba ești bine fizic, dacă nu ești fizic. Nu îmi văd rolul, nu îmi văd țelul. Eu ridic mâna și spun că nu mai pot. Nu e vorba doar de Chiajna, ci de nivelul fotbalului.

Am sub 86 de kilograme. Eu sunt un rebel, dar sunt și emotiv. Pun totul la suflet. Când ajungi la o vârstă, într-o perioadă a vieții în care ajungi acasă și te gândești ce nu ai făcut bine, e greu să mai continui. Nu am făcut fotbal din necesitate. L-am făcut din plăcerea de a juca. De-asta am și continuat.

Voiam să demonstrez că pe teren închid gura contestatarilor. Și le-am cam închis-o!”, a declarat, vineri, Gabi Tamaș, potrivit Fanatik Superliga.