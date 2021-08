Veşti proaste pentru toţi românii!

O spune chiar şeful DSU, Raed Arafat. Este vorba, mai exact, despre restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii. Arafat a explicat că totul va depinde de creșterea numărului de cazuri și a incidenței.

România se apropie din nou de 1.000 de infectări pe zi, bilanţul de marţi, 24 august, indicând 782 de cazuri, iar cel de astăzi, 25 august, 849 de cazuri.

Întrebat la câte cazuri se aşteaptă autorităţile în perioada următoare, Raed Arafat a declarat că nu are astfel de estimări, însă potenţialul de creştere este unul serios.

“Nu am estimări, nu am cum să știu exact. Potențialul de creștere e unul serios. După ce am văzut cifrele și modul de creștere e clar că e posibil să asistăm la creșteri mai departe. Noi monitorizăm mai departe ce se întâmplă și care e impactul”, a precizat secretarul de stat.