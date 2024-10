Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a discutat recent la Antena 3 despre controversa legată de utilizarea testelor antidrog în România.

El a evidențiat că România dispune de aceleași echipamente de testare utilizate de poliția germană, menționând în același timp variațiile semnificative ale rezultatelor în anumite județe.

De asemenea, a menționat că este în curs de elaborare o legislație destinată să furnizeze atât cetățenilor, cât și polițiștilor informații precise despre substanțele ce pot provoca rezultate fals pozitive în timpul testărilor din trafic.

Cătălin Predoiu a declarat că ministerul său utilizează tehnologia standard folosită de toate ministerele de interne din Europa, afirmând că nu există tehnologie superioară. El a precizat că, în prezent, se folosesc echipamentele pe care le utilizează și poliția germană.

Ministrul spune că în anumite județe există o compatibilitate de 100% între rezultatele obținute cu DrugTest-ul și cele comunicate de INML, iar în altele aceasta variază între 80%-90%.

„Noi lucrăm cu tehnologia cu care lucrează orice Minister de Interne din Europa. Altă tehnologie nu este mai bună. Acum se folosesc cele pe care le folosește și poliția germană.

Aici e o chestiune pe care am mai ridicat-o. Noi avem județe în care avem compatibilitate între ce arată DrugTest-ul şi ce spune INML de 100%. Sunt județe unde am 80%-90%, atunci de ce am județe unde am 30% cu același aparat? Eu nu răspund de INML. Testele sunt la fel, aparatul este acelaşi. Problema e la aparat la Ministerul de Interne?

Doi, s-a ridicat pertinent, și eu înțeleg acest lucru, de către public, de către presă, ce facem cu medicamentele (n.r cele care dau rezultate fals-pozitive la DrugTest). Unde e lista?

Vreau să o vedem și în lege, dar nu că vreau eu, ca să nu las cetățeanul să meargă la volan, că iar un ONG m-a interpretat că vreau lege, să nu las… nu, domnule, să meargă. Dar nu e normal ca ceea ce se ridică pertinent, tot de către ONG-uri, tot de cetățeni ca problemă că nu știu ce medicament să iau”, a explicat demnitarul la Antena 3.