În acest sens, se vor folosi camere și alte tehnologii pentru a monitoriza ce pun oamenii în cărucioarele de reciclare.

Potrivit unui comunicat de presă al orașului, se vor folosi sisteme de poziționare globală, computere și camere pe camioanele de reciclare ale orașului pentru a verifica conținutul cărucioarelor și a oferi feedback rezidenților, conform Theolympian.

Scopul este de a ajuta un număr de 6.000 de gospodării să păstreze articolele nereciclabile din coșuri. Proiectul este realizat în parteneriat cu Departamentul de Ecologie de Stat din Washington, The Recycling Partnership și startup-ul canadian de tehnologie curată Prairie Robotics din Saskatchewan.

Toate gospodăriile vor fi informate despre reciclare

Gospodăriile selectate vor primi o scrisoare prin poștă despre viitorul proiect, cu explicații clare despre materialele acceptate și contaminanții de top, potrivit comunicatului de pres. Autoritățile se așteaptă ca toți clienții din Olympia să recicleze cât mai responsabil, dar ar putea avea nevoie de câteva clarificări cu privire la ceea ce poate și ce nu poate fi reciclat.

Oamenii trebuie să știe ce poate și ce nu poate fi reciclat

Oamenii pot afla mai multe despre ceea ce poate fi reciclat în Olympia pe site-ul orașului. Proiectul este o versiune de înaltă tehnologie a programului de reciclare de etichetare a cărucioarelor „Feet on the Street” al The Recycling Partnership, o inițiativă de îmbunătățire a calității reciclării în cărucioarele de reciclare, oferind rezidenților sprijinul necesar.

Articolele care nu sunt acceptate vor fi semnalate

În loc ca o persoană să revizuiască singură conținutul unui cărucior de reciclare, așa cum o face Feet on the Street, Prairie Robotics va moderniza camioanele de reciclare ale orașului cu tehnologie de ultimă oră.

Materialul care este aruncat mecanic în camion va fi scanat, iar articolele care nu sunt acceptate vor fi semnalate celui care a făcut reciclarea. Pot fi pungi de plastic, spumă de polistiren, deșeuri din curte și gunoi.

Persoana care a reciclat articolele este apoi anunțată, oferindu-i-se informații despre cum să recicleze mai bine. Olympia se numără printre comunitățile din Washington care încearcă să implementeze noua tehnologie pentru un proiect de reciclare. Orașele Sequim și Renton au implementat proiecte similare.

Proiectul Olympia este finanțat de campania Recycle Right a Departamentului de Ecologie.