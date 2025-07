Ilie Bolojan a spus că una dintre priorități este administrarea corectă a companiilor de stat, mai ales a celor din domenii importante, cum ar fi energia. A explicat că o gestionare mai eficientă poate aduce bani în plus la bugetul statului, fie prin reducerea subvențiilor, fie prin economii făcute din cheltuieli mai mici. Aceste economii pot fi folosite apoi pentru investiții, spune el.

A precizat că pachetul de reforme include mai multe măsuri legate de administrarea companiilor, cum ar fi:

Bolojan a mai spus că AMEPIP (agenția care se ocupă de monitorizarea companiilor de stat) trebuie întărită și că până la finalul verii ar trebui să funcționeze eficient, pentru că o administrare mai bună este absolut necesară. A încheiat spunând că, în zilele următoare, va răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Totuși, în ziua conferinței, a plecat fără să ofere răspunsuri.

Orice reducere de subvenții este o economie în plus. Orice profit suplimentar pe care îl fac prin reducerea cheltuielilor înseamnă o capacitate de investiții mai mare. Buna administrare a companiilor este unul dintre elementele importante din acest al doilea pachet.

„Un element important este gestionarea corectă a companiilor de stat. Având în vedere că gestionarea acestor companii are un impact economic important, cum e cea din zona de energie. Orice câștig din administrarea acestora e un câștig important pentru țara noastră și bugetul de stat.

Premierul Ilie Bolojan a început conferința de presă spunând că reforma companiilor de stat este cea mai importantă parte din al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvern. A explicat că aceste companii au un impact mare asupra economiei și că orice economie făcută în gestionarea lor — cum ar fi reducerea subvențiilor sau controlul cheltuielilor — înseamnă bani în plus la buget și posibilități mai mari de investiții.

De asemenea, a spus că dacă serviciile oferite de aceste companii se îmbunătățesc, câștigă și cetățenii. A mai precizat că ministerele vor trebui să publice nu doar numele și salariile celor care conduc aceste companii, ci și alte date economice care să arate clar cum funcționează ele. A susținut că aceste informații ar trebui să fie publice și că nu e nimic rușinos în asta.

Referitor la conducerea companiilor de stat, Bolojan a spus că legislația va fi schimbată astfel încât să se reducă numărul de membri din consiliile de administrație și să se limiteze câștigurile acestora. A atras atenția că în prezent se profită de unele prevederi legale, ceea ce a dus la salarii exagerate, iar nemulțumirea publicului este justificată.

În ceea ce privește indicatorii de performanță, a spus că fiecare minister va verifica dacă aceștia sunt cu adevărat utili sau doar formali. A recunoscut că în multe locuri nu sunt relevanți. Dacă vor fi introduși indicatori noi, conducerea companiilor va trebui să-i accepte. În caz contrar, Bolojan a dat de înțeles că acei directori au probleme de profesionalism și că trebuie să plece.

„Mai e un aspect care ține de indicatorii de performanță. Acest aspect va fi revizuit de fiecare minister, în așa fel încât să se verifice dacă indicatorii care stau la baza contactelor sunt relevanți sau sunt superficiali. Cu siguranță, în multe locuri, nu vor fi relevanți. În acest caz, există două direcții de acțiune – ori noi indicatori vor fi acceptați de către cei care conduc aceste companii, iar dacă nu vor accepta indicatorii, înseamnă că sunt niște probleme legate de profesionalismul acestor directori. Cei care nu vor accepta, să plece.

Gestionarea acestor companii are un impact economic important. Orice câștig în administrarea acestora este unul important pentru țara noastră și bugetul de stat. Asta înseamnă că orice reducere de subvenții de exemplu, este o economie în plus, orice creștere a calității serviciilor pe care le oferă cetățenilor este un plus, și orice control al cheltuielilor înseamnă o capacitate de investiții mai mare sau impozite care sunt încasate suplimentar la bugetul de stat.

În primul rând, vorbim de asigurarea transparenței în gestionarea companiilor de stat. Am convenit ca în perioada următoare, toate ministerele vor publica date despre cine administrează aceste companii, ce câștiguri au, și toate datele economice care dau o imagine cât mai fidelă. Nu este o rușine pentru cei care le conduc, să fie aceste date publice.

Un al doilea element ține de partea de management, care va fi rezolvat prin modificarea legislației în ceea ce privește reducerea unor membri dar și plafonarea unor câștiguri, pentru că avem o situație în care se abuzează de prevederi legale.”