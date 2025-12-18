Metodele de fraudă din ecosistemul cripto se diversifică constant, de la linkuri false de tip „giveaway” utilizate în atacuri de phishing, până la contracte inteligente malițioase promovate prin campanii virale în mediul online. Acest material, realizat cu sprijinul Bitget, cea mai mare Universal Exchange (UEX), analizează cele mai frecvente tipuri de fraude și oferă recomandări practice pentru utilizarea sigură a pieței cripto.

Cum înțelegem riscurile din piața cripto?

Fraudele de tip phishing

Phishing-ul continuă să fie una dintre cele mai răspândite forme de fraudă cibernetică. Aceste atacuri sunt realizate, de regulă, prin canale digitale, cum ar fi e-mail, SMS sau mesaje directe, în care atacatorii se dau drept o organizație de încredere sau o companie cunoscută. Scopul este obținerea frauduloasă a unor date sensibile, precum datele de autentificare, frazele de recuperare ale portofelului sau cheile de acces private.

În perioada 2024–2025, a fost observată o creștere a unor forme avansate de phishing, bazate pe utilizarea tehnologiei deepfake. Aceste fraude implică instrumente AI care generează conținut audio și video extrem de realist, prin care sunt imitate vocea și imaginea fondatorilor de proiecte cripto, ale executivilor din industrie sau ale liderilor de opinie. Gradul ridicat de realism face ca aceste materiale să fie dificil de diferențiat de comunicările autentice, crescând riscul de inducere în eroare.

Tehnici de inginerie socială

Pe lângă atacurile avansate din punct de vedere tehnic, escrocii utilizează frecvent tactici de manipulare psihologică, cunoscute drept inginerie socială. Factorul uman rămâne una dintre cele mai vulnerabile componente ale securității digitale, iar lipsa de vigilență poate duce la expunerea neintenționată la fraude. Escrocii recurg la simularea identității, manipulare sau constrângere pentru a exploata slăbiciuni psihologice, urmărindu-și atingerea obiectivelor frauduloase.

Printre schemele frecvente din categoria ingineriei sociale se numără promovarea instalării unor boți de arbitraj AI, oferte de locuri de muncă care conțin troieni, distribuirea unor sarcini de programare false pentru interviuri, plasarea de link-uri de phishing în comentarii sau mesaje directe pe platforme precum Telegram, atacuri de tip „address poisoning”, în care adresele de portofel similare induc utilizatorii în eroare, tokeni „Pi Xiu” concepuți ca proiecte capcană, care blochează vânzarea, precum și platforme de recompensare frauduloase, prezentate drept servicii legitime de staking.

Schemele de tip Ponzi

Deși ecosistemul cripto evoluează rapid, schemele clasice Ponzi și piramidale continuă să fie prezente. În loc să dispară, acestea au trecut printr-o „evoluție digitală”, utilizând instrumente on chain, propagarea în social media și deepfake-uri generate cu ajutorul AI. Fraudele sunt adesea mascate sub concepte populare precum DeFi, NFT sau GameFi, fiind promovate ca oportunități de finanțare, stimulente de lichiditate sau programe de staking. Mecanismul rămâne însă același, bazat pe redistribuirea capitalului noilor participanți, iar colapsul apare inevitabil atunci când fluxul financiar se oprește.

Cum ne protejăm contul?

Verifică înainte de a acționa

Evită orice interacțiune cu invitații, aplicații sau fișiere provenite din surse neconfirmate. Aceeași precauție se aplică și link-urilor din secțiunile de comentarii sau din grupurile de chat, indiferent cât de oficiale par. Evită inițierea unor acțiuni sensibile, precum conectarea portofelului, revendicarea de fișiere prin Airdrop sau demararea operațiunilor de staking, fără o verificare prealabilă. Confirmă întotdeauna autenticitatea domeniului accesând mai întâi site-ul oficial al proiectului. Pentru a reduce riscul de accesări accidentale, poți instala extensii de securitate, care detectează și blochează instant linkurile de phishing.

Principiul „Documentează-te pe cont propriu” (DYOR – „Do Your Own Research”) și educația continuă rămân esențiale. Atunci când întâlnești proiecte sau oferte care promit randamente garantate și imediate sau folosesc un limbaj care creează un sentiment de urgență, este important să îți controlezi impulsurile. Fă un pas înapoi, lasă deoparte tentația câștigului rapid și documentează te temeinic, verificând toate afirmațiile exclusiv din surse oficiale și de încredere.

Asigură securitatea contului tău

Activarea autentificării cu doi factori (2FA) reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție, adăugând un nivel suplimentar de securitate. Utilizarea unor parole complexe, formate din minimum 12–16 caractere, cu litere, cifre și simboluri, este la fel de importantă. Schimbarea periodică a parolelor și evitarea reutilizării acestora contribuie semnificativ la reducerea riscurilor.

O funcționalitate suplimentară disponibilă pe platforme precum Bitget este codul anti-phishing, care permite identificarea rapidă a comunicărilor oficiale. Odată activat, codul apare în toate e-mailurile și mesajele text oficiale trimise de platformă, facilitând diferențierea comunicărilor legitime de cele înșelătoare. Actualizarea periodică a sistemului de operare și a programelor antivirus contribuie semnificativ la protecția împotriva virușilor și a amenințărilor cibernetice aflate în continuă evoluție.

Avertisment de risc:

Investițiile în active digitale implică riscuri semnificative și sunt supuse fluctuațiilor de preț. Este recomandat să investiți doar sumele pe care vă permiteți să le pierdeți. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare, iar Bitget nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pierderi financiare. Pentru detalii suplimentare, consultați Termenii și condițiile disponibile pe website-ul oficial.

Material sustinut de Bitget