„Respectarea regulilor reduce riscul de transmitere a virusului. Am fost în fabrici în ultima perioadă, în multe fabrici care sunt bine organizate, am fost la Ford, la Renault, la Stars Assembly la Sebeş, în mai multe fabrici, unde am urmărit toate măsurile de protecţie sanitară şi de securitate a muncii, măsuri extrem de serioase, pe care noi, de altfel, le-am şi stabilit prin reglementările care au fost emise. Aceste reguli trebuie respectate. Nu cunosc bine cazul de la Vrancea, dar, în privinţa cazului de la Găeşti nu măsurile de organizare a procesului de producţie şi protejarea angajaţilor la locul de muncă au determinat răspândirea virusului, ci organizarea transportului”, a declarat Ludovic Orban la B1TV.

O mare parte dintre angajaţi locuiesc în localităţi din jurul Găeştiului

El a explicat că în cazul fabricii de frigidere de la Găeşti, „o mare parte dintre angajaţi locuiesc în localităţi din jurul Găeştiului şi li se asigură transportul până la locul de muncă pentru foarte mulţi de către companie, iar alţii vin cu alte mijloace de transport”.

„Răspândirea s-a datorat în principal nerespectării regulilor privind organizarea transportului public în transportul care le-a fost asigurat către serviciu şi de la serviciu către casă”, a spus Orban.

Premierul a precizat că din această cauză a solicitat Inspecţiei de Stat pentru Controlul Traficului Rutier să efectueze verificări în teren.

El a răspuns astfel întrebat ce ar trebui făcut în zonele de producţie industrială, având în vedere situaţiile care au dus la închiderea unor fabrici, precum „Artic” de la Găeşti sau a uneia de confecţii din judeţul Vrancea, după ce mai mulţi salariaţi au fost depistaţi pozitiv la testul pentru noul coronavirus.

Sursă foto INQUAM George Calin