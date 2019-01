Reacția Loteriei Române la scandalul de Sărbători. S-a produs o eroare de redactare

In data de 31 decembrie 2018 Loteria Romana a organizat Tragerile Loto Speciale de Anul Nou pentru care a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza: Loto 6/49: 500.000 de lei; Joker: 250.000 de lei; Loto 5/40: 50.000 de lei. Pretul/varianta in cazul fiecaruia din cele trei jocuri pentru care s-a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I a fost mai mare decat in cazul tragerilor obisnuite, din ratiuni comerciale, pentru a genera fonduri de castiguri mai atractive si, implicit, premii mai atractive.

Loteria Romana a promovat aceste trageri in agentiile proprii, prin transmiterea de comunicate de presa atat in data de 24 decembrie 2018 cat si in data de 28 decembrie 2018 cat si prin postarea de informatii relevante pe pagina proprie de facebook si pe site-ul www.loto.ro. Totodata, printr-o circulara interna transmisa in data de 10 decembrie 2018, toate punctele de lucru judetene au fost informate cu privire la modalitatea de organizare a Tragerilor Loto Speciale de Craciun si de Anul Nou, fiind mentionate toate informatiile relevante cu privire la aceste extrageri, inclusiv in ceea ce priveste suplimentarile fondului de castiguri si pretul variantelor de joc. De asemenea, in agentiile loto au existat atat afise cat si anunturi privind Tragerile Loto Speciale de Anul Nou.

In ceea ce priveste informarea cu privire la Tragerile Loto Speciale de Anul Nou din revista „Loto-Prono”, precizam ca in ultimul numar din anul 2018, la rubrica dedicata acestor trageri, s-a produs o eroare de redactare. Aceasta a fost remediata in scurt timp, prin corectarea editiei online si prin retragerea numarului de la difuzare, pentru informarea corecta a jucatorilor.

Mentionam faptul ca, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Administrare a Jocurilor Loto, Loteria Romana a decis majorarea preturilor si modalitatea de desfasurare a extragerilor in vederea suplimentarii cu sume importante a fondului de castiguri. Totodata, precizam faptul ca pretul variantelor s-a reflectat in fondurile de castiguri ale fiecarui joc si implicit in valoarea premiilor. Astfel, pentru Tragerile Loto Speciale de Anul Nou a fost in joc un fond total de castiguri de peste 17,2 milioane lei (aproximativ 3,7 milioane euro) si s-au inregistrat peste 47.400 de castiguri in valoare totala de peste 3,9 milioane lei, reporturile de peste 13 milioane lei ramanand in joc pentru extragerile care se vor organiza in data de 06.01.2019, ce vor oferi noi sanse de castig participantilor.

Loteria Romana a organizat multiple trageri speciale in anul 2018, cu diverse ocazii, aceste trageri presupunand suplimentari ale fondului de castiguri la categoria I precum si cresteri de pret/varianta de joc. In acest sens, facem referire la Tragerile Loto Speciale ale Craciunului care au avut loc in data de 23 decembrie si care au presupus suplimentarea fondului de castiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza: Loto 6/49 – 100.000 de lei, Joker – 75.000 de lei si Loto 5/40 – 50.000 de lei. La aceste trageri s-au inregistrat 16.913 castiguri in valoare totala de peste 1,3 milioane lei.

Pentru primele trageri loto din acest an care vor avea loc duminica, 6 ianuarie, au ramas in joc reporturi atractive.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,76 milioane lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 1,5 milioane lei (aproximativ 320.000 de euro). La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 4,16 milioane lei (peste 892.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de aproximativ 127.000 de lei (peste 27.000 de euro). La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 1,27 milioane lei (aproximativ 274.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de aproximativ 202.000 lei (peste 43.000 de euro).