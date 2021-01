Război energetic între Rusia şi SUA: Tronsonul european al TurkStream a fost numit Balkan Stream, arătând astfel scopul real al întregului demers, şi va genera evoluții teribile în Balcani și Turcia ca urmare a unei reacții puternice din partea SUA.

Este vorba de o a doua variantă a conductei de gaz South Stream, care împreună cu Nord Stream 1 și 2 vor elibera Gazprom de dependența de Ucraina.

“Această situație oferă o soluție pentru cum Rusia poate ocoli UE în privinţa gazelor naturale”, scrie expertul polonez Bartłomiej Sawicki.

Război energetic între Rusia şi SUA

Conducta rusă a ajuns recent în orașul Gospodjinci de lângă Novi Sad, Serbia. Gazul rusesc este livrat în Serbia prin conducta care tranzitează Turcia și Bulgaria.

Conducta are o lungime de 403 km, iar capacitatea ei va fi de aproape 14 bcm pe an. Scopul final este de a transporta 31,5 bcm de gaz rusesc pe an în zonele de vest ale Turciei.

Jumătate din această capacitate va fi exportată în Balcani și Europa Centrală, inclusiv în Bulgaria, Serbia și Ungaria.

Conducta va transporta în mod sustenabil gazul rusesc prin Marea Neagră către consumatorii din Turcia până în Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, România, Serbia și Bosnia și Herțegovina.

Statele Unite însă, mai ales după victoria lui Biden, au anunțat că vor impune sancțiuni severe companiilor care ajută la construirea și utilizarea TurkStream și Nord Stream 2.

Senatul SUA a trecut peste veto-ul președintelui Trump, iar sancțiunile intră în vigoare. Prin urmare, companiile care participă la aceste proiecte trebuie să-și retragă participarea până la sfârșitul lunii ianuarie.

Război energetic între Rusia şi SUA: Ambele proiecte sunt instrumente geopolitice

Washingtonul consideră că ambele proiecte sunt instrumente geopolitice utilizate de Kremlin pentru a face ca Europa să fie dependentă de gazul rusesc.

În același timp, SUA vând gaze naturale lichefiate în aceleași zone, în competiţie cu Moscova și planurile ei.

Boiko Borisov a anunțat că va inaugura tronsonul bulgar al TurkStream după lansarea interconectării sistemului între rețeaua bulgară de transport și terminalul grecesc de LNG de la Alexandroupoli.

Acesta va fi un proiect separat al cărui obiectiv va fi diversificarea surselor de gaz și va avea susţinere americană.

Gazprom a ocolit în mod abil UE, care blocase construcția South Stream, predecesorul gazoductului TurkStream. Fără a plăti un euro, compania rusă a evitat regulile UE și a reușit să transporte gaz către Balcani.

Dar ce va însemna acest lucru pentru administraţia Biden, care vrea să elimine influența rusă din Balcani și Turcia? Ce înseamnă conducta rusă pentru tronsonul sârbesc din Bosnia, Serbia și alte țări din regiune?

În final, ce îi va oferi în schimb Washingtonul Turciei, pe teritoriul căreia trece conducta spre Balcani?

Estimarea este că ne aflăm în faţa unor noi evoluții în regiunea noastră, în condițiile în care rușii și americanii se vor confrunta dur pentru a obţine aprovizionarea cu energie a UE pentru cel puțin următorii 80 de ani, notează publicația grecească Pentapostagma.

Sursă foto: Dreamstime