Ca în fiecare iarnă, scăderea temperaturilor sub 0 grade Celsius aduce după sine şi discuţii referitoare la siguranţa energetică a României. Ministrul Energiei dă asigurări că totul este în parametri normali, iar oamenii nu au vreun motiv să fie îngrijoraţi.

Virgil Popescu spune că acest val de frig era aşteptat, iar autorităţile au luat din timp toate măsurile necesare, pentru ca aprovizionarea cu energie electrică şi gaze să nu fie perturbată.

Ministrul Energiei: Nu vom avea probleme de aprovizionare, suntem pregătiţi să facem faţă

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis, luni, că nu vor fi probleme în privinţa aprovizionării populaţiei cu energie electrică în această perioadă geroasă. El spune că rezervele de gaze naturale din depozite sunt în limite normale, iar Hidroelectrica funcţionează la capacitate maximă. Cât despre grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, ele sunt pregătite să intervină în cazul vreunei urgenţe energetice.

“Ne aşteptam la acest val de frig. Am luat toate măsurile care se impun. Nu avem probleme cu aprovizionarea cu energie electrică, rezervele de gaze naturale în depozite sunt în limite normale, nu sunt probleme în aprovizionare, evident bucureştenii au o problemă cu energie termică, problemă datorată în principal reţelei de termoficare a Bucureştiului.

Nu vom avea probleme de aprovizionare, suntem pregătiţi să facem faţă. Sunt pregătite şi grupurile de la Complexul Energetic Oltenia pe cărbune să intervină, Hidroelectrica merge la capacitate maximă, există rezerve în lacurile de acumulare, nu mai avem probleme”, a declarat ministrul Energiei pentru postul B1 TV.

Revizie amânată la Cernavodă pentru a nu apărea sincope în alimentarea cu energie

Virgil Popescu spune că, în acest context, s-a luat decizia de a amâna o revizie la Centrala de la Cernavodă. Astfel, populaţia va fi alimentată fără probleme cu energie electrică.

“A trecut şi o ştire mai neobservată. S-a amânat inclusiv o revizie la Centrala de la Cernavodă pentru săptămâna aceasta, de joi încolo, când temperaturile încep să crească, tocmai pentru a nu avea speculaţii de acest gen şi pentru a aproviziona cu energie electrică populaţia.

Dacă opream scoteam din producţie 700 de MW şi trebuia să-i aducem din import. Am luat această decizie cu specialiştii. Nu este niciun risc de securitate nucleară, nimeni nu se poate juca cu aşa ceva. Am amânat cu o săptămână, trecem de acest val de frig şi în 3-4 zile se rezolvă această avarie, dar se suprapunea şi cu această perioadă de ger”, a explicat ministrul Energiei.

Probleme cu parcurile eoliene

Virgil Popescu spune că gerul din această perioadă s-a suprapus, din păcate, peste un alt fenomen. Nu mai bate vântul şi astfel nu se poate produce energie suplimentar prin turbinele eoliene.

“S-a mai suprapus pe lângă acest val de frig şi o altă problemă: nu bate vântul. Şi nu bate în Europa, nebătând vântul nu merg eolienele, nemergând eolienele nu se produce suplimentar. Dacă vântul ar fi bătut era mai simplu pentru toată Europa. Nu tot timpul energia regenerabilă te ajută. E frumoasă, e nepoluantă, dar nu tot timpul te ajută în situaţii extreme”, a mai precizat ministrul Energiei, potrivit Agerpres.

Ministrul a comentat şi creşterea preţului la gaze

În ceeea ce priveşte creşterea semnificativă a preţului gazelor pe bursele spot, cu peste 70%, majorare legată de vremea friguroasă care a dus la majorarea consumului de gaze, Virgil Popescu a explicat că acest lucru nu va afecta consumatorii casnici care au un contract cu preţ fix cu furnizorii.

“Este vorba de piaţa zilei următoare. Consumatorii casnici au un contract cu preţ fix cu furnizorii, nu au probleme cu acest preţ. În momentul în care au încheiat acel contract, furnizorii aveau în spate contractele de aprovizionare cu clienţii. Probabil acum este o speculaţie de frig pe piaţa zilei următoare. Aşa se întâmplă când apar temperaturi foarte scăzute.

Vă dau un exemplu din Marea Britanie, nu la gaze, la energie electrică. A ajuns preţul vineri, când a fost un val de frig în Marea Britanie la 1.000 de euro Kw, un preţ extraordinar de mare pe piaţa zilei următoare. Asta se întâmplă peste tot. Noi am reuşit să ţinem lucrurile sub control şi le vom ţine sub control”, a mai precizat oficialul.

Sursă foto: INQUAM Photos, Alexandra Pandrea