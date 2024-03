Credit „Noua Casă” sau credit ipotecar? Situaţia paradoxală întâlnită în piaţă

Creditele „Noua Casă” s-au dovedit a fi mai costisitoare decât creditele ipotecare, contrar așteptărilor că ar fi oferit dobânzi mai mici pentru a ajuta românii deja afectați de creșterea prețurilor.

În cadrul unui credit „Noua Casă”, dobânda este variabilă pe întreaga perioadă de rambursare. Experții afirmă că în cazul unui credit ipotecar, se poate alege între o dobândă fixă sau variabilă pe toată durata creditului, sau o dobândă fixă pentru o anumită perioadă.

În prezent, principalul beneficiu al creditului tip „Noua Casă” constă în avansul redus necesar pentru achiziționarea unei locuințe. Cu toate acestea, există și o limitare a valorii achiziției, care nu poate depăși 70.000 de euro.

Asta corespunde, în cel mai favorabil scenariu, unui apartament cu două camere într-un oraș mai mic.

Pentru locuințele care depășesc acest prag, este necesar un avans de 15%, similar cu condițiile aplicate în cazul creditelor ipotecare standard.

Exemple calculate pentru cele două tipuri de credite

La un credit „Noua Casă”, dobânda este variabilă pe întreaga perioadă de rambursare. Experții în domeniul creditării explică că la un credit ipotecar există opțiunea de a alege între o dobândă fixă pe întreaga durată a creditului sau variabilă pe toată perioada de creditare, iar acest lucru poate duce la dobânzi mai mici.

Conform informațiilor furnizate de finzoom.ro, pentru un credit de 280.000 lei, contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu o dobândă de 7,71% (IRCC+1,90%), rata lunară la un credit „Noua Casă” este de 2.029 lei.

În schimb, pentru aceeași sumă și aceeași perioadă, la un credit ipotecar cu o dobândă fixă inițială și apoi variabilă (5,79% fixă în primii 3 ani, apoi variabilă IRCC + 2,10%), rata lunară ar fi de 1.641 lei.

Astfel, rata lunară la creditul ipotecar cu dobândă fixă pentru primii 3 ani este mai mică cu aproape 400 de lei decât rata lunară la un credit „Noua Casă”. Totuși, dezavantajul la acest tip de credit ipotecar este necesitatea unui avans mai mare, de 15%.

A reînceput programul de creditare în 2024

Reamintim că, spre finalul lunii februarie, Ministerul Finanțelor a anunţat lansarea oficială a programului „Noua Casă” pentru 2024.

Programul continuă să ofere avantaje semnificative în ceea ce privește creditarea, atât prin cerințele reduse de avans, cât și prin diminuarea cu 50% a comisioanelor de administrare în acest an (de la 0,30% pe an la 0,15% pe an, calculat la soldul garanției).

Mai mult, s-au redus cu 30% onorariile notariale pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a altor acte. Citeşte aici toate detalii despre programul din 2024.