În urmă cu câteva zile, Georgiana Lobonț posta imagini din vacanța sa în Maldive, în care părea fericită alături de soțul său. După aceea însă, Rareș Ciciovan a confirmat că se desparte de cântăreață după 7 ani de căsnicie. Cei doi încă nu au depus actele de divorț.

Se mai despart Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan?

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat el pentru Spynews.

La doar o zi după anunțul divorțului, o sursă apropiată cuplului neagă aceste afirmații.

„Totul este bine, nu se desparte nimeni. Vă dorim o seară minunată si să auzim numai de bine !!!”, a scris Fane Bănățeanu pe pagina sa de Facebook.

Georgiana Lobonț și soțul său se află într-o vacanță exotică în Maldive și par foarte fericiți, în ciuda veștii că urmează să divorțeze.

Armin Nicoară neagă zvonurile că le-a stricat căsnicia nașilor săi

Armin Nicoară, finul Georgianei Lobonț și al lui Rareș Ciciovan, se află împreună cu ei în Maldive. După ce muzicianul a spus de mai multe ori că îi place de nașa sa, internauții au început să speculeze că el ar fi motivul despărțirii. El a negat însă acest lucru.

„Vreau să știți că eu nu ma bag în familia nimănui, nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. Eu sunt Armin Nicoară și vreau să lămuresc că de acum pentru totdeauna și să intre tuturor în cap celor care lăsați comentarii, că eu nu-mi iubesc soția, că îmi bat joc de Claudia, eu am o soție extraordinar de frumoasă și de iubitoare și nu aș da-o pe nici care femeie din lumea asta, deci să vă rămână în cap tuturor.

Eu nu distrug familia nimănui și nu m-am băgat în familia nimănui și soția mea Claudia este alături de mine, e alături de mine și o iubesc și voi fi întotdeauna alături de ea (..)

Nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș, sunt cu mine în vacanță în Maldive, nu știu ce s-a întâmplat între ei (..) Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții, cine știe, dar cred că își pot rezolva problemele între ei.

Nu mă mai băgați pe mine, că eu nu m-am băgat în familia nimănui, eu colaborez cu Georgiana, asta este viața de artist, când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste, de iubire, orice. Noi jucăm un rol.

Dacă Georgiana cântă o strofă de iubire, clar că nu poate să stea într-o stană de piatră, trebuie să colaborăm, să conversăm. Am făcut un videoclip acum 2 zile, când o sărut pe Georgiana și în acea melodie spune: „Sărută fetele” și eu am sărutat-o pe Georgiana, e normal, e o melodie.

Dar nu mă mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac, e nașa mea. Ce vreți, să o înjur? Sper că am fost cât de cât înțeles și să auzim numai de bine și Doamne ajută.”, a declarat acesta într-un video trimis la Wowbiz.