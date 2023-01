După ce Rareș Ciciovan a confirmat faptul că a divorțat de Georgiana Lobonț, artista a avut prima reacție pe rețelele sociale, iar vedeta a declarat că este fericită. Artista a postat un videoclip alături de copiii ei în timp ce cântau în vacanță, a relatat publicația Spynews.

Rareș Ciciovan, soțul artistei, a fost cel care a confirmat divorțul între cei doi. Soțul vedetei nu a spus care este cauza separării și de ce a luat această decizie. Chiar dacă relația dintre ei părea destul de frumoasă și fără griji, iar cei doi s-au cunoscut încă pe vremea când erau la liceu, se pare că acum lucrurile au luat o altă întorsătură, motiv pentru care au ajuns la divorț.

Georgiana Lobonț a primit bifa albastră pe Instagram

Georgiana Lobonț nu a venit cu mai multe comentarii cu privire la separarea de soțul ei, însă vedeta a postat pe rețelele sociale că este fericită. Interpreta a postat pe contul său de Instagram un videoclip în care ea și copiii ei cântau în vacanță.

De asemenea, cântăreața a mărturisit că se bucură că a primit bifa albastră pe Instagram, care arată faptul că este un artist verificat și de platformă. Lucrurile dintre ea și soțul ei se pare că nu au afectat-o pe vedetă, motiv pentru care a explicat că se simte fericită în aceste momente.

„Sunt super fericită! În sfârșit am primit bifa albastră prin care se denotă faptul că sunt un artist verificat și de Instagram!”, a scris Georgiana Lobonț pe rețelele sociale.

Este un nou început pentru fiecare

”Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu.”, a declarat Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț.