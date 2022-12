Armin Nicoară, celebrul saxofonist formează un cuplu cu Claudia Puican. Cei doi interpreți de muzică de petrecere sunt extrem de îndrăgiți printre români. Recent, acesta a dezvăluit că a făcut un pact cu nașul său, Rareș, soțul Georgianei Lobonț. Saxofonistul a mărturisit că îl va lăsa pe nașul său să o sărute pe Claudia, în momentul în care el o va săruta pe Georgiana Lobonț.

Trebuie spus că Armin Nicoară şi Claudia Puican au avut la nuntă șapte perechi de nași. Printre aceștia se numără cântăreața de muzică lăutărească Georgiana Lobonț şi soţul ei.

Georgiana Lobonț s-a arătat deranjată de afirmațiile făcute la adresa sa.

Imediat, a venit și rândul artistului să se apare. Armin nu este îngrijorat de modul în care percepe nașa și nașul lui aceste afirmații și nici de părerea soției lui, aparent, pentru că el consideră că toți trei știu ce „caracter” are și nu ar trebui să fie surprinși de astfel de afirmații venite din partea lui.

Armin Nicoară se menține ferm pe poziție

Armin Nicoară susține în continuare că își consideră nașa o femeie frumoasă și ar vrea s-o sărute.

„Nu răspund acum neapărat pentru Georgiana, răspund pentru toată lumea care a comentat mai negativ! Eu nu sunt o persoană falsă. Practic, tot ce am spus, am spus din suflet. Mi-am spus părerea mea. Cred că am spus ceva frumos. Nu îmi place la televizor să mă dau mare om, iar acasă sau pe ascuns, să fiu un nenorocit de om”, a spus artistul la Antena Stars.

El a susținut că partenera sa, Claudia Puican, știe ce are acasă, în primul rând.

„Și Georgiana știe ce fin și-a luat, adică știe ce caracter am. Nici nu ar trebui să se supere ea foarte tare, că ea a spus că vorbește cu Claudia, să mă oprească pe mine. Eu nu am înjurat pe nimeni. Doar am spus că îmi place și îmi mențin cuvântul. Ce trebuia să spun, că e urâtă? Nu! Mie îmi place de ea, e frumoasă și am spus că da, aș săruta-o!”, a spus Armin Nicoară, la Antena Stars.

Adevărul despre relația pe care o are cu Georgiana Lobonț

Având în vedere că a vorbit despre un așa-zis pact făcut cu nașul lui pentru a-i putea săruta soția, Armin a explicat și care ar fi poziția lui Rareș Ciciovan cu privire la afirmațiile lui publice în acest sens.

„Georgiana și Rareș sunt două caractere diferite. Cu Rareș de la început (…) el tot timpul mă susținea „Da, Armin! Da, Armin!”. Georgiana era mai emotivă, nu știa, îmi spunea că e aiurea, îi e rușine, dacă zice lumea ceva …. La început a fost mai deschisă, dar pe parcurs nu știu. Eu ăla am fost de la început. Tot timpul o luam în brațe, tot timpul o pupam (…) Rareș niciodată n-avea treabă. Cumva, era între noi tot ce se întâmpla.”, a mai adăugat artistul.