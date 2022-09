Claudia Puican i-a făcut o mare surpriză lui Armin Nicoară. Mirele a fost în culmea fericirii

Marți, 27 septembrie 2022, a avut loc nunta anului în showbizul românesc! Claudia Puican și Armin Nicoară și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă și în fața lui Dumnezeu. Apoi, seara, aceștia au petrecut pe cinste alături de prietenii lor și de familia lor. Menționăm că marele eveniment de marți seară a fost doar petrecerea de după cununia civilă. Nunta propriu-zisă va avea loc, probabil, anul viitor, unde vor fi 1.000 de invitați, potrivit spuselor lui Armin Nicoară.

În cadrul marelui eveniment de marți seară, Claudia Puican i-a făcut o surpriză de proporții soțului ei. Aceasta a chemat un invitat special să îi bucure pe toți cu vocea și cu prezența sa. Este vorba de Jador, prieten apropiat al celor doi.

„Nu putea el să lipsească de la nunta mea. Este o surpriză muzicală, bineînțeles, vine și în calitate de invitat, dar și să cânte. Jador!”, a explicat Claudia Puican, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Când a văzut că Jador a venit la petrecerea lor, Armin Nicoară a fost în culmea fericirii. Vedeta nu se aștepta ca Jador să ajungă la marele eveniment deoarece știa că are alte evenimente propramate pentru marți seară.

„Mamă! Jador! Mă bucur că vine alături de noi pentru că astăzi mai sunt evenimente și credeam că este la alt eveniment și nu poate să ajungă”, a spus Armin Nicoară, potrivit sursei citate anterior.

Armin Nicoară şi Claudia Puican au avut șapte perechi de nași

Armin Nicoară şi Claudia Puican au avut șapte perechi de nași. Printre aceștia se numără cântăreața de muzică lăutărească Georgiana Lobonț şi soţul ei.

„Prima dată am vrut să facem doar cu familia și cu nașii. Eu nu am planificat să fac petrecere, mare chef, dar până la urmă am vorbit cu Georgiana, nașa (n. red. Georgiana Lobonț) și cu Roxana Vașniuc și ne-am adunat în jur de 130 de persoane. O să fie și mulți muzicieni. Petrecerea o să fie la una dintre cele mai frumoase locații din Timișoara, acolo am avut cele mai importante evenimente din viața mea”, a declarat Armin Nicoară, în cadrul interviu acordat pentru Click!.

El a spus și că rochia miresei este una simplă, „nu înfoiată sau pompoasă, ceva pe corpul ei o să fie pentru că ea este mai subțirică”.

„La dansul mirilor vom dansa pe o melodie care ne aparține, cântată de Claudia, iar pe parcurs o să vedem. O să cânte și Puiu Codreanu, avem o formație de sârbi cu care tata a vorbit, o să cânte Georgiana, nașa. O să fie ceva frumos!”, a precizat Armin Nicoară, potrivit sursei menționate anterior.