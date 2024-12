Claudia Puican și Armin Nicoară au dezvăluit cu emoție numele pe care l-au ales pentru băiețelul lor, care urmează să vină pe lume în luna aprilie a anului viitor. Anunțul a fost făcut chiar cu ocazia zilei de naștere a cântăreței, iar vestea că cei doi artiști vor deveni părinți pentru prima dată a fost primită cu multă bucurie de către fanii lor.

Ei au dezvăluit că micuțul lor va purta numele Efrem, o alegere cu o semnificație profundă. Armin Nicoară a explicat că numele a fost inspirat de o experiență spirituală trăită pe Muntele Athos, unde s-a rugat la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Efrem. Numele de origine evreiască înseamnă „fertil, roditor și îmbelșugat”, simbolizând binecuvântarea divină pe care o simt acum în viața lor.

În cadrul unui live pe TikTok, Claudia și Armin au dezvăluit că intenționează să adauge și un al doilea nume băiețelului lor, dar acesta va fi ales în perioada următoare.

Despre nașii copilului, Armin și Claudia au spus că Roxana Vașniciuc și soțul acesteia, care sunt și nașii lor de cununie, vor deveni părinți spirituali ai micuțului Efrem. De asemenea, cei doi artiști iau în calcul să mai adauge încă o pereche de nași, avându-i în vedere pe colega lor de breaslă Stana Stepănescu și pe soțul acesteia, Bojidar Ciubotin.

Cuplul a mai subliniat că își dorește să construiască o familie frumoasă și să-l crească pe Efrem într-un mediu plin de iubire, armonie și respect. Fanii lor le-au transmis mesaje de felicitare și urări de sănătate, iar Claudia și Armin le-au mulțumit pentru susținere.

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt căsătoriți de mai bine de un an și au visat mereu să devină părinți. Acum, acest vis se transformă în realitate, iar cuplul se pregătește cu emoție să își întâmpine bebelușul în curând. În cadrul unor interviuri recente, Armin a vorbit despre eforturile pe care le-au depus, alături de Claudia, pentru a aduce pe lume un copil.

Cei doi artiști au împărtășit cu fanii lor că procesul de a deveni părinți nu a fost unul simplu, dar au avut răbdare și au continuat să își urmeze dorința cu credință și perseverență. Armin a spus că atât el, cât și Claudia, au fost dedicați acestei dorințe, iar acum sunt extrem de fericiți că își vor ține în brațe micuțul în curând. Acest moment reprezintă pentru ei o adevărată binecuvântare, iar iubirea lor se va multiplica în momentul în care vor deveni părinți.

Cuplul a exprimat recunoștința față de susținerea celor din jur și față de toți cei care le-au trimis mesaje de felicitare și încurajare pe parcursul acestei perioade speciale din viața lor. Acum, așteaptă cu nerăbdare să își întâmpine băiețelul și să înceapă un nou capitol al vieții lor, unul plin de iubire și momente frumoase în familie.

„La mine au fost ceva probleme. Am făcut niște analize, rezultatele trebuiau să iasă mai bune, nu a fost așa. Noi ne-am ales un doctor român de la Paris, acolo am făcut toate investigațiile. Eu trebuia să fac o intervenție chirurgicală. După aflarea veștii, m-am întors la Paris, am mai făcut niște investigații, m-am întors în țară pentru două zile, pentru că aveam eveniment și urma să revin pentru intervenție. Am vorbit cu anestezistul, am programat ziua, ora. Era foarte stresat. Am hotărât să merg singur, fără Claudia pentru a nu o mai supune și pe ea la acest stres emoțional”, a declarat Armin Nicoară pentru Spynews.ro