Claudia Puican și Armin Nicoară vor deveni părinți

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt mai fericiți ca niciodată, deoarece așteaptă primul lor copil, o veste ce le-a adus o bucurie imensă. Anunțul mult așteptat a fost făcut public pe rețelele de socializare, marcând începutul unei noi etape în viața lor.

Cei doi artiști sunt căsătoriți de peste doi ani și formează o familie frumoasă, plină de iubire și armonie. Acum, familia lor urmează să se mărească, un eveniment care le umple inimile de emoție și recunoștință. După o perioadă lungă de încercări și tratamente, Claudia a reușit să rămână însărcinată, transformând dorința lor arzătoare în realitate.

Pentru a se asigura că sarcina decurge fără probleme, cuplul a păstrat vestea doar pentru ei în primele luni. Recent, cei doi au decis să împărtășească bucuria cu apropiații și fanii lor. Reacțiile au fost copleșitoare, Claudia și Armin primind numeroase mesaje de felicitare și susținere.

„Un nou capitol al iubirii noastre începe… ✨??? Astăzi împărtășim cu voi o veste care ne umple inimile de fericire și emoție. Familia noastră este pe cale să crească, iar viața noastră se va schimba într-un mod pe care nici nu ni-l puteam imagina. ?? În curând, un mare miracol va adăuga un nou sens fiecărui zâmbet, fiecărei zile, fiecărei clipe. Suntem plini de recunoștință pentru acest dar minunat, pentru fiecare pas pe care îl vom face împreună, ca familie. Mulțumim că sunteți alături de noi în acest drum al iubirii și al noilor începuturi. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim alături de voi fiecare moment din această călătorie”, a scris Claudia Puican pe contul său de Instagram.

Cei doi artiști au trecut printr-un proces complicat

În trecut, Armin Nicoară a povestit despre eforturile și sacrificiile pe care le-au făcut pentru a deveni părinți. Cei doi au mers chiar și la Paris pentru investigații medicale. Armin a întâmpinat unele dificultăți medicale și a fost nevoit să treacă printr-un proces complicat, inclusiv programarea unei intervenții chirurgicale.

„La mine au fost ceva probleme. Am făcut niște analize, rezultatele trebuiau să iasă mai bune, nu a fost așa. Noi ne-am ales un doctor român de la Paris, acolo am făcut toate investigațiile. Eu trebuia să fac o intervenție chirurgicală. După aflarea veștii, m-am întors la Paris, am mai făcut niște investigații, m-am întors în țară pentru două zile, pentru că aveam eveniment și urma să revin pentru intervenție. Am vorbit cu anestezistul, am programat ziua, ora. Era foarte stresat. Am hotărât să merg singur, fără Claudia, pentru a nu o mai supune și pe ea la acest stres emoțional”, declara Armin Nicoară pentru Spynews.ro.

Astăzi, însă, toate aceste eforturi au fost răsplătite, iar Claudia și Armin se pregătesc cu emoție și entuziasm pentru cel mai frumos rol al vieții lor: acela de părinți.