Miercuri, 18 septembrie 2024, a marcat un moment special pentru Anca și soțul ei, Manfred Spendier, care trăiesc o fericire profundă acum că au devenit părinți. Cei doi formează un cuplu din 2022 și s-au căsătorit în aprilie 2024, când Anca a anunțat că este însărcinată. Actrița a ales să fie discretă în legătură cu sarcina, fără a dezvălui publicului sexul copilului.

Anca Dumitra a menționat că sarcina a decurs fără probleme, fără a avea stări de rău și s-a simțit excelent pe parcursul întregii sarcini. Anca a împărtășit bucuria pe care a simțit-o atunci când a aflat că va deveni mamă pentru prima dată, considerând această experiență un dar deosebit.

”Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare. (…) Am fost împreună (n.r. ea și soțul ei la control). Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul. Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile. Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a declarat Anca Dumitra, într-o emisiune TV.