Ecaterina Ladin, cunoscută drept Dalida din serialul de comedie „Las Fierbinți”, a traversat momente dificile de-a lungul vieții sale. Recent, a împărtășit detalii cutremurătoare despre provocările pe care le-a întâmpinat cât timp a locuit în Republica Moldova.

A trebuit să facă față unui mare hop, atunci când a luat decizia de a se muta la București pentru a-și urma visul de a fi actriță. Avea doar 17 ani când a plecat de acasă. S-a adaptat greu în București. Inițial, a stat într-un cămin studențesc, împreună cu trei fete din Chișinău. Urma să se integreze într-un mediu complet nou.

Își dorea să scape repede de accentul moldovenesc pentru că se gândea că oamenii n-o vor înțelege. Provocările au început atunci când a încercat să-și găsească un loc de muncă pentru că nu deținea cetățenie română. Din fericire, a depășit toate obstacolele și-a pășit pe drumul succesului.

Totuși, la scurt timp după ce a plecat de acasă, familia ei a fost lovită de o mare durere. Tatăl ei a murit. Cu toate acestea, vedeta a găsit puterea de a merge mai departe și de a-și urma visul.

„Mi-am dorit tare să ajung la București, chiar dacă mama a rămas doar cu băieții. A fost greu singură. Am plâns mult, mai ales că tata s-a dus în anul ăla, dar împăcat, că am plecat la București. Am avut sprijinul fratelui meu, pentru că nu mă puteam angaja.

M-am adaptat ușor, că eram un copil și am avut noroc că stăteam, în camera de cămin, cu trei fete din Chișinău, și asta m-a ajutat.

Hopul cel mai mare a fost să trec peste accentul meu. Nu îmi era rușine cu el. Îmi era groază că ceilalți nu vor înțelege cuvintele pe care eu le folosesc”, a declarat ea pentru Viva!.