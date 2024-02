Cum a ajuns actrița Ecaterina Ladin să obțină rolul Dalidei din serialul românesc „Las Fierbinți”? Recent, a povestit cum a obținut rolul, dar și cum și-a descoperit pasiunea pentru actorie.

La început, nu avea așteptări mari, chiar dacă era familiarizată cu distribuția serialului TV. A avut emoții mari până când primul episod a fost difuzat. Nu și-a imaginat că va interpreta același rol aproape 12 ani. La început, a crezut că va juca un singur sezon.

Mi-am dorit să dau ce-i mai bun din experiența mea de actriță, atât cât era ea. Chiar dacă la început nu a fost așa, am continuat cu foarte mare încredere în proiectul ăsta, și asta cred că au făcut-o și colegii mei. Am transmis dincolo de ecrane mai mult decât orice altceva, creație 100% românească”, a explicat ea în cadrul unui interviu acordat pentru Viva! .

O zi tipică pe platourile de filmare începe devreme. Din cauza diversității platourilor, ea nu interacționează prea mult cu toți colegii. S-a apropiat cel mai mult de Mirela Oprișor, Anca Dumitra, Gigi Ifrim și Leonid Doni, având mai multe scene comune cu ei. Totuși, are relații bune și cu ceilalți colegi. Cu toate acestea, 1 Decembrie este o zi specială, când toți sunt prezenți pe același platou și atmosfera este extrem de pozitivă.

Pe Dalida o cunosc foarte bine, acum. La început, aveam puține informații despre ce face o secretară în primărie. Am aflat, ulterior, că face și treabă bună, și treaba altora, și tot felul de tâmpenii. Bine, nu toate secretarele… doar Dalida. Îmi place că încearcă să fie cât se poate de corectă, chiar dacă îl acoperă, mai mult de cât ar trebui, pe Vasile.

Ecaterina Ladin a povestit că a petrecut copilăria în curtea Teatrului „Luceafărul” din Chișinău, considerând acel loc ca fiind casa ei. Ea a menționat că jucăriile ei erau de fapt rechizitele spectacolelor de teatru desfășurate acolo. Pentru ea, legătura cu teatrul era inevitabilă și nu crede în coincidențe. Deși a avut sprijinul tatălui său, care era tenor, acesta își dorea totuși să urmeze o carieră în muzică. La fel și mama ei, inițial ar fi dorit ca Ecaterina să devină învățătoare. Cu toate acestea, deși drumul ei a fost către actorie, părinții ei au fost alături de ea încă de la început și îi este recunoscătoare pentru sprijinul lor constant.

„Am copilărit în curtea Teatrului ,,Luceafărul din Chişinău, pentru că acolo era casa mea. Mi-am petrecut acolo toată copilăria. Jucăriile mele au fost recuzita spectacolelor. Cred că, orice aș fi făcut, ar fi fost legat de teatru. Eu nu cred în coincidențe. Am crescut acolo și, da, am avut tot sprijinul tatălui meu, dar, el fiind tenor, și-ar fi dorit, totuși, să merg pe calea muzicii. La fel cum, și astăzi, am sprijinul mamei mele, dar ea, la început, și-ar fi dorit să fiu învățătoare. Și, chiar dacă a mea cale a luat drumul actoriei, au fost cu mine, de la primii pași, spre ceea ce sunt acum și le voi fi pururi recunoscătoare”, a zis Ecaterina Ladin.